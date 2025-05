Tebas afirma que "no es cierto que el Sporting esté en venta"

Gijón, 15 may (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves en Gijón que "no es cierto que el Sporting esté en venta", y reveló que no está "nada preocupado" con el proyecto que el grupo Orlegi tiene para el club a "medio y largo plazo".

Así lo declaró durante la conferencia que impartió para explicar la normativa de control económico de LaLiga, en el transcurso de la cual también abordó la actualidad del conjunto rojiblanco.

Según argumentó Tebas, el 90% de las ventas de clubes de LaLiga pasaron por la patronal, con los "potenciales compradores preguntando por los derechos televisivos", que suponen el 60% de los ingresos de los clubes.

Esta circunstancia "no sucedió en el caso del Sporting, como sí se dio en el proceso de venta a Orlegi", afirmó el dirigente.

Sobre el proyecto de Orlegi en el club asturiano, Tebas aseguró conocer a su fundador y presidente, Alejandro Irarragorri, desde hace muchos años por su trabajo en el mundo del fútbol y su voluntad de adquirir un club en España, donde ve que Gijón es un "lugar indicado" para desarrollar su proyecto "deportivo y no deportivo".

Comparó la llegada de Orlegi y el momento actual del Sporting con la del grupo norteamericano que lo hizo a la propiedad del Mallorca, su posterior descenso a Segunda División 'B' nada más llegar: "Y mira dónde está ahora".

El proyecto bermellón está basado en el largo plazo, no en un capricho", algo que también aplicó para el Sporting y la dirección de Alejandro Irarragorri, del que aseguró que su compromiso es "absoluto".

Sobre la situación judicial del dueño del Sporting en México, Tebas aseguró que "tiene que aclarar allí las inspecciones de Hacienda sobre el Club Santos", pero añadió que le parece "exagerado que se decrete una orden de búsqueda y captura por una causa que ronda los 600.000 euros".

Una circunstancia que argumentó como una "búsqueda exagerada por parte de las Agencias Tributarias de hacer escarnios públicos", y cree que incluso esta situación puede "dar más fuerza a Irarragorri a la hora de defender lo que ha construido durante tantos años".

También abordó la cuestión del Mundial y el posible desgaste que haya podido generar en el proyecto de Orlegi tras decaer la candidatura de Gijón como sede del torneo en 2030, si bien la posibilidad de que El Molinón albergara partidos de esa cita "no estaba en la mente de Irarragorri a la hora de realizar la inversión".

En referencia a la multipropiedad, Tebas aseguró que LaLiga vigila "todos los movimientos que tienen que ver con multipropiedades", que cuentan con "normativa específica".

Por último, a cerca de la situación deportiva del club rojiblanco, reveló que entiende al aficionado del Sporting y su "preocupación", sin embargo, a ojos de LaLiga, el mandatario dijo no estar "preocupado en absoluto", convencido del proyecto de la entidad a "medio y largo plazo". EFE

dsl/cm/og