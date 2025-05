Rueda ve la Conferencia de Presidentes de Sánchez como un "intento fallido" de desviar la atención de sus whatsapps

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha afirmado este jueves en Bilbao que la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez para el 6 de junio supone un "intento fallido" de desviar la atención de los whatsapps que ha mantenido con el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y que están siendo revelados. Además, le ha reclamado "menos nervios y más explicaciones", y ha defendido la oportunidad de la celebración del Congreso de los populares para ofrecer una alternativa al Gobierno en "descomposición".

Rueda, junto con la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao Amaia Arregi, ha inaugurado un hito kilométrico de la Ruta Xacobea a su paso por capital vizcaína, en el lateral de la Basílica de Begoña.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Xunta de Galicia ha considerado "muy reveladores" los whatsapps del presidente del Gobierno con Ábalos. Además, ha destacado "el nerviosismo evidente, casi indisimulado", de Pedro Sánchez en la sesión de control de ayer en el Congreso por la revelación de estos mensajes.

A su juicio, "esto no es un caso de más ni de menos", y el hecho de que quiera "quitarle importancia" y diga que "no se puede tolerar", cuando "en otras épocas jaleaban, es muy revelador de que evidentemente tranquilos no están".

Alfonso Rueda ha pedido que se ofrezcan explicaciones "ya" y ha dicho que hay que "poner negro sobre blanco algunas situaciones que siempre se negaron desde el Gobierno y el PSOE, y que ahora parece que se hacen muy evidentes". "Por lo tanto menos nervios y más explicaciones", ha remarcado.

También se ha referido al Congreso que el PP celebrará los días 5 y 6 de junio para defender que "es un buen momento" para hacerlo y cree que, cuando "nadie pone en duda el liderazgo" de Alberto Núñez Feijóo, hay que "ofrecer a los españoles una alternativa frente a la evidente descomposición del Gobierno del PSOE".

"Creo que llega el momento más oportuno. Yo espero que el PP de Galicia, que es la comunidad autónoma con más afiliados de toda España, tenga el papel importante que siempre tuvo en ese Congreso y en el funcionamiento del partido", ha apuntado.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Rueda, que ha lamentado que se haya conocido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes por los medios de comunicación, sin que haya habido antes una reunión preparatoria, cree que es un intento "fallido" de Pedro Sánchez de desviar la atención" en un momento en el "todo el mundo habla" de sus whatsapps.

"Algo tan importante y que debe estar tan institucionalizado y tan coordinado como la Conferencia de Presidentes, se improvisa, y no hay más que ver los temas que se plantean. La vivienda es importante, la educación es importante, pero hay otros temas importantísimos también. La financiación está ahí y la seguimos pidiendo, no sólo comunidades del PP, también del PSOE", ha recordado.

El presidente de la Xunta ha criticado que "vuelve a eludirse ese tema" y que tampoco se vaya a hablar "increíblemente del apagón" del pasado 28 de abril "con las consecuencias que tuvo", sin que haya habido explicaciones.

"Por las razones por las que se convoca, y por el contenido incompleto, es otra oportunidad perdida, y otro intento más del presidente del Gobierno de instrumentalizar a su favor y de modo partidista, algo que debía ser muy institucional y que tenía que tener una utilidad para que las comunidades autónomas dialoguen y lleguen a acuerdos con el Gobierno de la nación, de nuestra nación también", ha manifestado.