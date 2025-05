Montero defiende ante el PP la legalidad del rescate de Air Europa y Gamarra le avisa: "Se sabrá toda la verdad"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles ante el PP la legalidad del rescate de Air Europa, pero la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, ha avisado al Ejecutivo de que ya se ha empezado a conocer "la verdad" sobre esta cuestión y que se acabará "sabiendo absolutamente toda".

Ha sido en una sesión plenaria en el Congreso en la que ha habido constantes alusiones a los Whastapp que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intercambió en su día con José Luis Ábalos, y que viene publicando el diario 'El Mundo'.

En este contexto, Gamarra ha recriminado a Montero que no den ninguna explicación sobre el rescate a Air Europa y que nadie "asuma responsabilidades". "Ahora sabemos que el presidente se implicó personalmente en el rescate de la empresa que llamó directamente a la mujer del presidente y que financiaba sus actividades. Y, por cierto, vaya rentabilidad sacó a esta financiación", ha deslizado la dirigente 'popular'.

Por contra, la también secretaria general del PSOE ha remarcado que el Gobierno "nada tuvo que ver en ningún proceso irregular" relativo a esta aerolínea y ha explicado a Gamarra que el Tribunal Supremo el pasado lunes "planteó que no había ningún indicio de que se hubiera producido ninguna irregularidad" y que "todos los informes técnicos abundan en la buena gestión que se hizo".

MANIPULANDO NO TIENE PRECIO

"Usted manipulando no tiene precio", le ha respondido Gamarra, quien ha defendido que lo que sostiene el Supremo es que "obran indicios en el rescate de Air Europa de que se favorecieron intereses" y que "además, se buscó otra vía alternativa".

"¿Qué otra vía alternativa era esa? Le recomiendo que no mientan y tengan la tranquilidad de que la verdad se sabrá, porque se está conociendo absolutamente toda", ha abundado, antes de sentenciar que tras la pandemia "salieron más ricos justo los que tenían mejor relación con la mujer del presidente".

Además, Montero ha hecho varias referencias al congreso que el PP ha convocado para el próximo mes de julio. Ha pronosticado que será "un paripé" y ha insistido en presentar a este partido como una formación que "navega en el barro, la mentira y los bulos" y "se inventa casos inexistente para manchar al Gobierno".

Montero ha hablado de "liderazgo fallido" de Feijóo, del que ha dicho que "no ha aportado ningún tipo de cultura constructiva en un PP que va a la deriva" y en el que "no ha cambiado nada". "Siguen siendo los de siempre", se ha lamentando, añadiendo que han convocado un congreso para dar "la apariencia de que todo cambia" pero para que "no cambie nada" porque seguirán en su "oposición destructiva" y al servicio de los "lobbies" que les "marcan el voto".

La vicepresidenta también ha debatido con el dirigente 'popular' Elías Bendodo, quien ha ironizado con que a los "numerosos cargos" que acumula en el partido y el Gobierno, Montero ha añadido ahora el de "presidenta del club de fans de Ábalos", por lo mensajes publicados en los que le elogiaba con frases como "eres un estímulo" y "eres nuestro tronco".

"Vaya peloteo, vaya churreteo", le ha soltado Bendodo, para quien ahora "encajan los favores y chanchullos" que miembros del equipo de Montero habrían hecho contra trama de mordidas por la que se investiga al empresario Víctor de Aldama y al exasesor de Ábalos Koldo García.

Montero le ha echado en cara que cite "conversaciones privadas" que han sido obtenidas "mediante un delito" para obtener el "beneplácito" de Feijóo para seguir en la dirección del PP. "Esto pone de manifiesto que están perdidos y no tiene nada que hacer. Es una vergüenza", ha protestado, incidiendo en que los mensajes publicados evidencian que "no hay nada de implicación de ningún miembro del Gobierno" en el rescate de Air Europa.

"SON LA NADA"

"Son ustedes la nada, cuentan la nada y no tienen nada que aportar a este país. Hagan los congresos que quieran, seguirán ustedes en lo mismo para que no cambie nada", ha augurado la dirigente socialista.

"No sé si mi presidente va a contar conmigo o no, lo que sí le puedo decir es que nunca a ningún miembro de la dirección nos va a llamar ni petardos, ni impresentables ni pájaros", ha replicado Bendodo. Pero Montero se ha mostrado convencida de que en sus mensajes privados Feijóo también critica a sus compañeros de partido.

Y también ha mentado los mensajes de Sánchez la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, en su caso para reprochar a los socialistas que ahora quiten importancia a esos Whastapp alegando que su difusión es fruto de un delito cuando en su momento les parecieron "fetén" los que el expresidente Mariano Rajoy intercambió con el extesorero de su partido Luis Bárcenas, en los que le animaba a ser fuerte.

LA CASQUERÍA SON LOS MINISTROS

"La casquería son ustedes, los ministros ¿aún no se han dado cuenta", ha lanzado Muñoz a Montero, retomando la palabra con la que distintos miembros del Ejecutivo se han referido a esos mensajes. Montero le ha respondido con un consejo: "Si cree que con la descalificación va a intentar escalar posiciones dentro de su partido hace mal; si quiere tener un futuro en política alejese de la política de la bronca la descalificación".

Pero Muñoz ha seguido con el "serial de Whatsapps" para subrayar que lo importante no es que evidencien que Sánchez es un "ególatra", que "desprecia y humilla" a sus correligionarios, sino que ponen de manifiesto que "saben todo" de lo miembros del Gobierno.

"Usted está tranquila porque formaba parte del equipo y probablemente no se va a encontrar mensajes en los que la llamen pájara o periquita, pero esto no ha hecho más que empezar. La pregunta no es cuándo van a caer ustedes, que son objeto de esa cacería, sino cuánto van a aguantar", ha concluido.