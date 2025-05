El Gobierno cree que los mensajes filtrados no proceden de Ábalos

Madrid, 14 may (EFE).- El Gobierno cree que los mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos no han sido filtrados por el que fuera exsecretario de Organización socialista, aunque reconocen que está "enfadado" con el PSOE, porque considera que el caso Koldo es una "venganza" en su contra y no le han defendido.

Fuentes gubernamentales han remarcado este miércoles que no conocen la procedencia de la filtración de mensajes publicados por 'El Mundo' entre Sánchez y Ábalos en los que hablan de varios líderes del partido, así como del rescate a Air Europa, y han insistido en que haya una investigación judicial "a fondo".

No obstante, han dejado abierta la posibilidad de que durante la cadena de custodia de los mensajes volcados en la investigación del caso Koldo, a cargo de la UCO, pudiera haberse producido algún error en el control de esa información.

Las mismas fuentes han restado importancia a los mensajes publicados, pero han reconocido que es un asunto "incómodo" para el Gobierno, un "delito" y una "violación de la intimidad" que ahora afecta al presidente pero que podría pasarle a cualquier ciudadano.

En ese sentido, han apuntado a que el jefe del Ejecutivo se encuentra "bien", no está preocupado porque puedan salir más conversaciones, y han precisado que, después de tomarse cinco días de reflexión el pasado año, está preparado "psicológicamente", porque sabía que se enfrentaría a ataques en su contra.

Con todo, critican que estas filtraciones son "lamentables para la democracia", al tiempo que subrayan que estos wasaps no tienen relación con el caso Koldo y son "chascarrillos sin contenido político", más propios de la prensa rosa, que no dañarán políticamente al Gobierno. EFE