Bundesbank: Europa debe posicionarse como una economía de grandes fortalezas ante EEUU

Madrid, 14 may (EFECOM).- El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha insistido en que Europa tiene "grandes fortalezas" y que los países que la integran tienen economías "súper potentes", una realidad que se debe poner encima de la mesa durante las negociaciones con Estados Unidos respecto a los aranceles.

Así lo ha indicado Nagel este miércoles durante su intervención en un desayuno informativo de Fórum Europa, donde ha reiterado que la del Gobierno norteamericano no es "una buena política económica" y que con los aranceles "no gana nadie".

"Europa es una economía de grandes fortalezas" y no es "una economía débil", ha dicho el presidente del Bundesbank, quien ha reconocido que el crecimiento "podría ser mejor", pero en su opinión "se está haciendo mucho para mejorar las tasas de crecimiento".

Respecto a las negociaciones con el Gobierno de Donald Trump sobre los aranceles, ha indicado que se deben encarar "como socios realmente fuertes" y se debe dejar claro a los "colegas norteamericanos" que si quieren imponer este tipo de aranceles y si van por ese camino "ellos tendrán mucho más que perder que nosotros".

Ha puesto el ejemplo de la inflación, ya que un país que impone aranceles "es mucho más vulnerable" a ella que aquellos países que tienen que pagar esos aranceles.

Además, ha hecho referencia a la incertidumbre que generan medidas de este tipo y que "no es buena para la inversión, no es buena para el consumo, no es buena para los mercados financieros".

Respecto al nuevo Gobierno alemán, se ha mostrado esperanzado en que "Alemania pueda ir mejorando su situación" y ha calificado de "correctas" las primeras señales que ha dado el canciller "para auspiciar un crecimiento". "La situación es positiva y hay razones para ser optimista", ha añadido.

No obstante, ha recordado que también tendrá que "lidiar" con los temas de burocracia, digitalización y precios de la energía.

"Alemania tiene que ponerse las pilas para mejorar su competitividad" y "si avanza en esa dirección y se fortalece, esa será una buena noticia para toda Europa", ha apuntado Nagel, quien ha considerado que en el próximo trimestre podría verse "cierto fortalecimiento" y "cifras más fuertes y más positivas de lo que se espera".

A su juicio, este "podría ser un buen punto de partida" y si además "se implementa todo lo que han dicho que van a hacer, pues entonces la cosa irá bien". EFECOM