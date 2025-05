Míchel: "Se ha dado un paso importante, pero esto no está finiquitado"

Valladolid, 13 may (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha señalado, tras ganar al Real Valladolid por la mínima, que no se sienten salvados, porque dependen también de otros equipos y, aunque es un paso muy importante, no está hecho.

Según ha señalado, "el Valladolid ha hecho un buen partido" y ha reconocido que, después de marcar el 0-1, perdieron la pelota, lo que considera lógico, hasta cierto punto, ya que este año ha sido muy complicado para ellos y el rival se jugaba su orgullo y estaba "más liberado".

"Hay que tratar de jugar más tranquilos, pero debemos seguir concentrados hasta el final, y hacer las cosas bien, como sabemos, para amarrar esa permanencia. Hoy esta victoria aporta tranquilidad, y espero que también para el resto de la competición", ha explicado.

Respecto a Stuani, autor del gol del cuadro catalán, ha asegurado que "es el jugador más importante de la historia del Girona, diferencial en el área, da gol, pero también otras muchas cosas, porque siempre va al máximo y pone toda su energía".

Ha confesado que ha sufrido mucho en la banda, pero le encanta estar ahí, y más tras la dura semana sufrida, tras haber estado ingresado en el hospital, pero todo el equipo era consciente de la dificultad de ganar en el José Zorrilla.

"Se me caían las medias de compresión. Sabíamos que iba a ser complicado ganar, porque hemos visto cómo han jugado ante el Barcelona y Mallorca, con esa naturalidad que les da no jugarse ya nada en cuanto a la clasificación, pero sí para reivindicarse", ha precisado.

En este sentido, ha comentado que le ha dado la enhorabuena al técnico blanquivioleta, Álvaro Rubio, por el trabajo que está haciendo: "Han competido y han puesto honor a su trabajo y teníamos que igualar eso".

De hecho, considera que su necesidad se ha notado tras el 0-1, ya que han dado un paso para atrás, pero han podido sumar una victoria que le hacía mucha falta al equipo y "la alegría de todos ha sido lógica, porque además se ha conseguido con una lucha máxima", ha concluido. EFE

mim/apa