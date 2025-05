Sumar pide investigar "hasta el final" la filtración de mensajes entre Sánchez y Ábalos

Madrid, 12 may (EFE).- El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha pedido investigar "hasta el final" la filtración de mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y José Luis Ábalos y ha rehusado comentar "conversaciones privadas", aunque ha dejado claro que el Ejecutivo de coalición agotará la legislatura.

En una rueda de prensa celebrada este lunes, Urtasun ha dicho que en Sumar no van a comentar "conversaciones privadas" del presidente que "no deberían haberse filtrado porque forman parte de una investigación judicial", en alusión a las informaciones publicadas por el diario 'El Mundo', en las que se revelan wasaps privados de los años 2020 y 2021 entre Sánchez y Ábalos.

"Espero que se investigue hasta el final el origen de esa filtración", ha añadido, en línea con la postura que mantienen sus socios de Gobierno del PSOE.

En concreto, según la información publicada este lunes por dicho diario, Sánchez volvió a contactar con Ábalos tras destituirlo como ministro en 2021 y le escribió mensajes como "Siempre he valorado mucho tu criterio político" o "Te traslado mi solidaridad ante los infundios que veo en medios", todo ello antes de que el exsecretario de Organización del PSOE empezara a ser investigado por el caso Koldo, a finales de 2024.

Preguntado sobre cómo pueden afectar estas conversaciones al actual Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, Urtasun ha subrayado que la legislatura "tiene fecha de caducidad a finales de 2027", lo que confirma su voluntad de agotarla.

Por su parte, la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha dicho que le importan "bastante poco los mensajes internos privados de dos personas privadas que hablan en un wasap privado".

"Me importa más realmente el daño que se le quiere intentar hacer al Gobierno de España con estas cosas que creo que no trascienden y que no son realmente trascendentales, aunque entiendo que tengan su foco informativo, pero creo que tenemos muchísimas más cosas en las que trabajar", ha declarado a los medios durante la celebración en el Congreso del Día Mundial de la Enfermera. EFE

(video)