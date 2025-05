Montero espera que "se investigue" la "filtración" de mensajes de Sánchez que "nunca tenían que haber visto la luz"

La vicepresidenta primera y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, ha apuntado este lunes que espera que "se investigue" la "filtración" de los mensajes de Whatsapp del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos que se han publicado desde este pasado domingo en el diario 'El Mundo', que, a su juicio, "nunca tenían que haber visto la luz".

Así lo ha manifestado la también secretaria general del PSOE andaluz en una atención a medios en Córdoba antes de una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, y a preguntas de los periodistas sobre la difusión de dichos mensajes entre Sánchez y Ábalos.

María Jesús Montero ha sostenido que estos mensajes que se han publicado "no tienen nada que ver con los procesos judiciales que se investigan", por lo que "es un material que nunca tenía que haber visto la luz".

Dicho esto, ha apuntado a la responsabilidad de "quien tiene el deber de custodia" de dichos mensajes, que "tendría, o bien que haberlos tenido a resguardo, o bien haberlos eliminado si es que ya no era necesario para la causa que se está instruyendo, y que nada tiene que ver con procesos orgánicos del Partido Socialista ni con ninguna cuestión de este tipo", ha incidido.

"Por tanto, me parece muy grave, gravísimo que se haya violado de esta manera la intimidad, los derechos de las personas, en este caso del presidente" del Gobierno, y "ojalá no sigamos asistiendo a una situación de este tipo", ha aseverado María Jesús Montero.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda ha dicho también que espera "que se investigue", y ha insistido en lamentar que el presidente del Gobierno tenga que ver "sus 'whatsapps' íntimos publicados en los medios de comunicación sin que esos 'whatsapps' tengan absolutamente nada que ver con la causa que se investiga", ha insistido, en alusión al caso que afecta al exministro Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García.

"INTENCIONALIDAD" EN LA FILTRACIÓN

"Son hechos gravísimos, y espero que se pueda investigar para conocer hasta el final quiénes son o quién ha sido la persona que ha filtrado este tipo de 'whatsapps'", ha aseverado María Jesús Montero, que a la pregunta de si cree que "hay una intencionalidad en esa filtración", ha respondido que "sin duda".

En esa línea, la dirigente socialista ha señalado que "el contenido" de esos mensajes "no tiene ningún interés para la gran mayoría de los ciudadanos", porque se centran en "cuestiones que tienen que ver con la vida interna de una organización como el Partido Socialista", por lo que "no hay ningún interés mediático ni público, ni nada que tenga que ver con la vida de la gente" en ellos, y su contenido "pertenece a la esfera de la intimidad entre dos personas que se hablan, que dialogan", y que en aquel momento eran el secretario general y el secretario de Organización del PSOE.

Tras expresar su "asombro y perplejidad" por haber visto publicados estos mensajes, la dirigente del PSOE ha exigido "que se investigue esta situación, al igual que se han investigado otras filtraciones que evidentemente no tenían nada que ver en este caso con ninguna materia que se esté investigando o que esté en cuestión", ha añadido.

A la pregunta de si cree que "perjudicará" a la imagen del PSOE la publicación de estos mensajes, María Jesús Montero ha respondido que el PSOE "es una organización viva", en la que "en la mayoría de las veces hay una absoluta coincidencia en los planteamientos que tenemos entre los líderes, ya sean territoriales o nacionales", si bien "hay algunas materias en la que algún compañero puede discrepar".

"Pero díganme ustedes --ha comentado Montero a los periodistas-- si han visto en esos 'whatsapp' algo que no se haya comentado, que no se haya hablado, que no haya sido objeto también de comentarios a lo largo de los últimos años, en los que permanentemente hay una intencionalidad, por parte de algunos medios de comunicación, de intentar trasladar tensión dentro de un partido --en alusión al PSOE-- que yo diría que está viviendo un tiempo político desde luego alineado totalmente con el presidente del Gobierno, y en una absoluta armonía entre todas las federaciones del partido", según ha zanjado la vicesecretaria general.