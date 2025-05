Lambán desvela que Sánchez le llamó varias veces para reprocharle opiniones y recuerda "ira y pérdida de control"

El expresidente de Aragón socialista Javier Lambán ha desvelado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le llamó por teléfono en varias ocasiones para reprocharle sus opiniones y ha señalado que le sorprendió "la ira y la pérdida de control" durante esas conversaciones.

Lambán ha hecho estas declaraciones después de que el diario 'El Mundo' publicase mensajes de Whatsapp entre Sánchez y el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el que le encargaba hablar con los barones socialistas para darles un toque de atención por sus declaraciones públicas y se refería a ellos como "hipócritas" o "petardos".

En ese sentido, el también exsecretario general del PSOE de Aragón ha indicado que los contactos con Ábalos o con su sucesor Santos Cerdán eran más "cordiales", pero Sánchez se dirigió a él en tono más "árido" e "intolerable".

"Yo tuve tres o cuatro episodios con Sánchez, telefónicos todos ellos, donde me sorprendía la ira, la pérdida de control que incluso a veces yo percibía ante comentarios que yo había hecho y que no le habían gustado", ha indicado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

"Lejos de hacer una reflexión a la que yo le invitaba cada vez que se producían este tipo de situaciones, las reacciones del presidente eran iracundas y que a mí me sorprendían siempre, precisamente por eso, porque me parecían fuera de lugar y más fruto de una obsesión que de la reacción normal de un responsable político ante otro de su partido que discrepa de él y que en el PSOE se admitían con bastante naturalidad", señala.

CONFUNDE A LOS PRESIDENTES CON DELEGADOS DEL GOBIERNO

En la misma línea, Lambán considera que esos mensajes reflejan esa "obsesión enfermiza" de Sánchez por tener controlados a los barones y decirles lo que tenín que "pensar y decir".

Lambán considera que todos los presidentes tienden a confundir a los dirigentes autonómicos "con delegados del Gobierno" pero en los últimos años estos se ha practicado de manera "totalmente exacerbada y fuera de lugar".

"Eso lo rechazo siempre en público y en privado, y eso se lo he dicho a Sánchez incluso en mítines, que yo no era su delegado del Gobierno, que yo era ante todo el presidente de Aragón y que me debía a Aragón y a España antes que al propio partido", añade.

UN PÁRAMO DONDE NO CABE LA DISIDENCIA

A juicio de Lambán, esta situación viene del año 2015, cuando algunos dirigentes advirtieron, afirma, que Sánchez estaba dispuesto "a cualquier tipo de pacto con tal de llegar al poder", y eso tuvo una respuesta del Comité Federal que le destituyó, "donde prohibimos que hiciera eso", afirma.

"Lo que pasa es que luego ganó las primarias, ganó el Congreso, los perímetros saltaron por los aires, él pasó a controlar poco a poco el partido hasta conseguir un dominio absoluto de todo lo que se mueve dentro de la organización", critica.

Y además, el PSOE dejó de actuar con "autonomía estratégica" y pasó a depender de sus socios, que tienen el objetivo de "acabar con España y con la Constitución". Esta situación, continúa, ha llevado al PSOE a convertirse en "un páramos" donde "no cabe la disidencia".