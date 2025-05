El TS rechaza la petición del PP de indagar en el rescate de Air Europa: "No consta indicio" en el caso contra Ábalos

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado las diligencias solicitadas por el PP destinadas a investigar el rescate de Air Europa, al considerar que en esta causa "no consta indicio alguno" de que fuera irregular, pese a que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García hicieran "gestiones" para favorecerlo.

En un auto, donde contesta a una serie de diligencias solicitadas por el PP, responde a los de Alberto Núñez Feijóo que en las pesquisas que se llevan a cabo en el TS "ni siquiera consta indicio alguno" de que el rescate de Air Europa fuera una decisión "contraria a Derecho". No obstante, emplaza a la acusación popular a dirigirse al juzgado competente si no está de acuerdo.

En este sentido, Puente explica que ve indicios de que Ábalos y García "habrían emprendido gestiones orientadas, --nuevamente a impulsos del señor (Víctor) de Aldama, que favorecía, en este caso, los intereses de Air Europa--, para que la misma pudiera obtener, con la mayor rapidez posible, las aportaciones financieras públicas que precisaba para poder continuar con su actividad".

"De hecho, en el último de los informes rendidos por la UCO (Guardia Civil) se hace expresa referencia a que el Ministerio de Transportes hizo pública una nota de prensa, alimentando la idea de que dichas ayudas iban a ser obtenidas por Air Europa, a cambio de la cual el señor Ábalos habría podido obtener también un cierto beneficio económico --concretamente el pago de la renta de un alquiler en Marbella--", dice el magistrado.

Sin embargo, al mismo tiempo recuerda que el propio exCEO de Air Europa, Javier Hidalgo, "pudo haber considerado en un determinado momento que el esfuerzo que estaban realizando los señores De Aldama, Ábalos y García, resultaba infructuoso o poco operativo, decidiendo explorar otras vías".

En concreto, en uno de sus últimos informes, la UCO reflejó que De Aldama le dijo a Koldo en una serie de mensajes de WhatsApp que Hidalgo estaba "muy jodido" porque el rescate no cristalizaba y buscaba "alternativas", por lo que llamó a "Begoña", en una supuesta alusión a la mujer del presidente del Gobierno.

Para Puente, "es evidente" que la decisión del rescate no dependía ni de Ábalos ni de su asesor, por lo que rechaza investigarlo en el marco de esta causa, donde el alto tribunal se ciñe a los presuntos delitos cometidos por el ex ministro de Transportes, aforado ante el TS por su condición de diputado nacional.