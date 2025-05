Pedro Martínez: "Por empezar mal todo no es una mierda, la reacción fue excelente"

Valencia, 10 may (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró tras la victoria de su equipo contra el Dreamland Gran Canaria que aunque deben ser conscientes de que les cuesta arrancar algunos partidos deben valorar la reacción que tuvieron.

"No nos podemos quedar en que empezamos mal y todo es una mierda, porque no es así y porque los partidos duran 40 minutos. Empezar mal no es lo ideal pero normalmente va a ser mejor acabar bien que empezar mal y hemos tenido una reacción excelente", destacó en la rueda de prensa.

El técnico resalto que el Gran Canaria desplegó un juego "excelente" en los primeros cinco minutos. "Tenemos que empezar mejor los partidos pero hay que reconocer el buen juego del rival porque han hecho una gran primera parte moviendo muy rápido y nosotros estábamos fuera de ritmo", dijo.

"Esto lleva a que lo veas todo negro. Hemos fallado muchos tiros y ha habido una cosa muy preocupante que es que hemos renunciado a muchos tiros y eso es lo que menos me ha gustado. Todo ha pasado y es negativo pero el equipo ha sido capaz de volver y no ha bajado los brazos", destacó. EFE