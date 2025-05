Iglesias, enfadado con un aficionado del Getafe: "No vuelvas a insultar a un compañero"

Madrid, 10 may (EFE).- Juan Iglesias, defensa del Getafe, se encaró este sábado con un aficionado de su equipo que increpó a uno de sus compañeros tras el partido que perdió el conjunto madrileño en Mestalla frente al Valencia (3-0), y le pidió que dejara de insultar a los jugadores.

Iglesias, de camino al autobús del Getafe, se detuvo ante un grupo de aficionados del cuadro azulón y habló visiblemente enfadado con uno de ellos, que supuestamente insultó justo antes a alguno de los miembros de la plantilla del equipo dirigido por José Bordalás.

"¿Por qué insultas? ¿Por qué insultas? Sí, te he escuchado yo. ¿Por qué tienes que insultar? ¿Por qué? ¿A quién tienes que insultar? ¿Vas a insultar a un jugador? ¿A un compañero mío vas a insultar? No vas a insultar a ningún compañero. Si no, no vengas", dijo.

"¡No vuelvas a insultar a un compañero! ¿Luego sabes lo que pasa? Que estás pidiendo las camisetas en la puerta a todos. Así que no insultes, no vuelvas a insultar a un compañero. A un compañero no le vuelvas a insultar más. Y si no, no vengas", añadió en unas imágenes grabadas por otro aficionado y publicadas en diferentes medios.

El Getafe, tras perder 3-0, acumuló su quinta derrota seguida consecutiva, la sexta en los últimos siete partidos. Con 39 puntos, se encuentra prácticamente una victoria de sellar definitivamente la salvación, sobre la que tiene una renta de siete puntos a la espera del encuentro que disputará el Leganés ante el Espanyol. EFE