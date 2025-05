El Valencia eleva a Van Rossom a su 'olimpo': "Espero ser una inspiración"

València, 10 may (EFE).- El Valencia Basket elevó este sábado al retirado base Sam Van Rossom a su particular 'olimpo', al dar su nombre a una pista de L'Alqueria del Basket, su instalación de cantera, en la que el belga dijo que espera ser una "inspiración" para los jóvenes, un primer homenaje que se completará con el izado al techo de la Fonteta de su número 9, retirado en su honor por la entidad.

El homenaje arrancó en L'Alqueria en una ceremonia en la que Van Rossom estuvo acompañado de familiares y amigos, directivos del club y decenas de aficionados que acudieron a la cita para homenajear al que durante una década fue uno de los jugadores más queridos por la grada de la Fonteta.

Van Rossom, que destapó el nombre de la pista junto a su pareja y también exjugadora del club Jana Rama, agradeció el honor y se mostró esperanzado en poder ser un ejemplo para los más pequeños en un discurso que admitió que pensó en hacer con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

"Estaba pensando en cómo empezar el discurso y me pregunté ¿los jóvenes de hoy qué hacen? Se meten en ChatGPT y puse unas palabras 'discurso, agradecimiento, Juan Roig...' y le di al 'enter' y lo que me salió fueron los resultados de Mercadona de 2024, que fueron muy buenos ¿eh? pero me di cuenta de que no me iba a ayudar mucho", señaló entre risas.

Van Rossom recordó que "todo empezó con el sueño de un niño pequeño al que le gustaba el baloncesto" y por la vinculación de su padre con el equipo de su ciudad, Gante. "Lo que he vivido en mi carrera supera cualquier sueño que pudiera tener de pequeño", aseguró.

"Llegar a España siempre fue un sueño pero nunca pensé que iba a encontrar un hogar fuera de mi casa, porque València para mí es mi hogar fuera de casa. Tampoco me hubiera imaginado de pequeño que iba a formar parte del Valencia Basket diez años", explicó.

El belga dijo que es un "orgullo" para él dar su nombre a una pista como hicieron Víctor Luengo, Nacho Rodilla, Rafa Martínez y Víctor Claver. "Espero haber sido o ser una inspiración para algún niño que pase por aquí", explicó y le pidió que den "su cien por cien" cada día que formen parte del club.

Van Rossom dio las gracias al club por este homenaje y por no poner su nombre "a una camilla en la sala de fisios" como dijo entre risas que habían propuesto "algunas personas con un poco de mala leche".

El belga agradeció a Juan Roig y Hortensia Herrero, los mecenas del club, a directivos, cuerpos técnicos y a los empleados del club por el trato recibido. "A la afición 'taronja' por haber recibido desde el día uno con tanto cariño", señaló. "Gracias a todos por estar en los momentos buenos pero sobre todo en los malos. Amunt Valencia. Sempre amunt", concluyó.

Hace semanas, el club dio el nombre de la pista 4 a Víctor Claver, que se retiró este verano, y se unió a Víctor Luengo, Nacho Rodilla y Rafa Martínez, que dan sus nombres a las tres primeras. Además estos tres jugadores son los únicos que tienen su número retirado y su camiseta colgada del techo de la Fonteta, un honor en el que se les unirá Van Rossom con su 9 al acabar el choque de este sábado ante el Gran Canaria. EFE

(foto)