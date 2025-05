Paloma Martín (PP) afirma que en España hay un "apagón" en el sector de la vivienda

Pamplona, 9 may (EFE).- La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, quien ha participado este viernes en una charla informativa del partido celebrada en Pamplona, ha afirmado que el sector de la vivienda sufre un "apagón permanente" en España por las políticas del Gobierno en este ámbito.

Si el 28 de abril hubo un apagón eléctrico, ha señalado a los medios de comunicación, la política de vivienda "también está sufriendo ese 'apagón' por las políticas equivocadas de intervención del mercado, de control de los precios de los alquileres, que nos ha llevado a una situación como nunca antes habíamos visto".

Martín ha destacado que España tiene el precio histórico más alto de alquiler de vivienda, de 14 euros por metro cuadrado, y ésa "no es una cifra cualquiera, es la diferencia entre que una persona pueda emanciparse o tenga que seguir compartiendo la balda de la nevera con un desconocido".

Por ello, ha indicado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que "tiene que salir a la calle, tiene que ver cómo los jóvenes están haciendo colas para visitar un piso de 30 metros cuadrados o tienen que pasar un casting para poder alquilar una vivienda". En Navarra, ha dicho, "ocho de cada diez jóvenes no pueden emanciparse antes de los 30 años y esto es un drama".

Ha criticado especialmente la "política intervencionista" del Gobierno en la vivienda y ha subrayado: "en 2022, Sánchez limitó el incremento de las rentas de alquiler al 2 % y la realidad es que subieron un 7 %. Para el año 2023 pactó con Bildu un incremento del 3 %, pero la realidad es que subieron un 10 %. Y en 2024, limitó en la Ley de Vivienda el incremento de las rentas de los alquileres un 3 % y se terminaron incrementando un 12 %".

En ese sentido, ha rechazado la declaración en Navarra de zonas de mercado tensionado y ha asegurado que, allí donde se ha aplicado esta medida, como Cataluña, se ha producido "una huida de las viviendas del mercado del alquiler".

Por este motivo, ha considerado que la intención del Gobierno de Navarra de declarar zonas de mercado tensionado en 21 municipios "es un profundo error y no podrán decir a los navarros que no estaban advertidos, que no conocían las consecuencias, porque las consecuencias están a la vista de todos".

Martín ha puesto en valor la propuesta del PP de "poner el suelo que existe en el mercado, profundizar en la construcción y en la rehabilitación de viviendas".

Al respecto, ha declarado que "uno de los grandes tenedores de suelo en España es el Gobierno", en concreto entidades como el SEPES, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Tesorería General de la Seguridad Social, Adif o Renfe. EFE