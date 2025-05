Morant: No se puede permitir que un sistema de emergencias dé fallos y no se haga nada

Sedaví (Valencia), 9 may (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha afirmado este viernes que la Comunitat Valenciana "no se puede permitir tener un sistema de emergencias que dé fallos y que la clase política o sus políticos no hagan nada".

Morant ha contestado así, en una visita a Sedaví (Valencia), al ser preguntada por la denuncia de un grupo de trabajadores del Centro de Coordinación de Emergencias por las deficiencias del sistema CoordCom, el programa que usan para atender las llamadas de emergencia, especialmente en los días con mucha carga de trabajo, como la dana del 29 de octubre.

Ha criticado que se tengan que enterar de todo lo ocurrido ese día a través de los trabajadores y ha denunciado que en esta Comunitat "no haya nadie al timón" ni "hay responsables políticos que se hagan cargo".

Para Morant, esto es "uno de los efectos de haber tenido el sistema de emergencias en manos de la ultraderecha y de los negacionistas de la ciencia" porque, según ha dicho, esta legislatura "empezó con un pacto con la ultraderecha", en el que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "entregó las emergencias a los negacionistas de la ciencia y del cambio climático".

Esto ha provocado, según la dirigente socialista, que "por primera vez, un gobierno negacionista ha tenido que enfrentarse a una crisis y ha fracasado catastróficamente", y ha lamentado que "la receta de Mazón es insistir en ese acuerdo con la ultraderecha".

Así lo demuestra, a su juicio, el proyecto de presupuestos para 2025 que se está tramitando en Les Corts, que "no responde a una necesidad de los valencianos y las valencianas", sino "a la necesidad de Mazón de mantenerse en el sillón y para eso ha entregado la institución valenciana a la ultraderecha".

Ha precisado que como "la cabeza de Mazón está en peligro porque la ciudadanía está pidiendo que se vaya", para mantenerse en el cargo, "le ha entregado a Vox la institución", y es eso es, en su opinión, una "anomalía democrática".

"Vox no ha ganado las elecciones en la Comunitat Valenciana y a día de hoy, quien está sosteniendo a Vox y haciéndolo Gobierno de la Generalitat es el propio Partido Popular", ha dicho, y ha apuntado que la única solución a eso es "un adelanto electoral". EFE

(foto)