El Sporting busca certificar la permanencia ante el Deportivo

Gijón/A Coruña, 9 may (EFE).- Sporting y Deportivo se verán las caras este sábado en El Molinón con el objetivo de la permanencia entre ceja y ceja para los locales y una situación más cómoda para los gallegos, que con apenas opciones de pugnar por regresar a Primera, apuntan como uno de los jueces del descenso y el ascenso en el tramo final de la competición.

Los de Asier Garitano no dependen de sí mismos para certificar ya su presencia una temporada más en Segunda División, pues requieren de un tropiezo del Eldense, del que le separan siete puntos, en su duelo ante el Málaga, si bien son conscientes de que un triunfo en casa (16.15 horas) les allanaría el camino para respirar aliviados.

Será, por lo tanto, un nuevo duelo clave, como los de las últimas semanas ante rivales directos, en el que los de Garitano tratarán de reponerse después de dos derrotas consecutivas a domicilio ante Cádiz y Castellón.

El técnico vasco cuenta por victoria su único partido en El Molinón, en el encuentro más plácido ante un candidato a la promoción de ascenso como el Mirandés (3-1), por lo que tiene el aliciente ante el Deportivo de seguir por la buena senda de resultados en casa.

La novedad en la convocatoria es la recuperación de César Gelabert, que podría volver a la titularidad tras perderse el duelo ante el Castellón por unas leves molestias físicas.

Sin embargo, debido a unas molestias musculares, Dubasin no estará disponible ante el Deportivo y será una baja clave para el cuadro asturiano, que tampoco podrá contar con Curbelo, Dotor, Caicedo y Bernal.

Garitano apunta a incluir algunas novedades en su once, manteniendo a Yáñez en portería, con Diego Sánchez en el lateral izquierdo y Maras y Róber Pier en el centro de la zaga, y pudiendo dar la alternativa a Guille Rosas en el lateral diestro.

Por delante, Olaetxea y Nacho Méndez podrían repetir en la medular, con la inclusión de Gelabert por delante, en la mediapunta.

Esto desplazaría a Nico Serrano de vuelta a la banda izquierda, abriendo la opción de que sea Gaspar quien reemplace a Dubasin en el costado diestro. Otero en la punta del ataque cerraría el once como viene siendo habitual.

Garantizada su continuidad en LaLiga Hypermotion, el Dépor va a ser un actor decisivo en dilucidar los aspirantes al descenso y ascenso, ya que visitará a dos equipos en riesgo (Sporting y Zaragoza) y en Riazor recibirá a un Granada que lucha por el 'playoff' y al líder Elche.

A falta de cuatro jornadas, el equipo gallego es décimo con 53 puntos, trece más que el Eldense, que cierra la zona de descenso, y a nueve del Almería, que ocupa el último puesto que da derecho a jugar la fase final por el salto de categoría.

Castigado por su fragilidad en Riazor, donde solo ha sumado 26 puntos -es el quinto peor local de la categoría-, el Deportivo busca alargar en El Molinón sus espectaculares números a domicilio -suma 27 puntos, los mismos que el Levante y cuatro menos que el Racing Santander, el mejor visitante-.

Óscar Gilsanz, que todavía no ha renovado su contrato, tendrá que retocar su once por la baja del mediocentro José Ángel Jurado, al que no forzará por sus molestias de pubis.

Mfulu y Denis Genreau, que no pudieron estar ante el Albacete por sanción, se jugarán el puesto junto al capitán Diego Villares, mientras que la otra duda está en el centro de la defensa después de la suplencia de Pablo Martínez frente al Albacete.

El central francés tiene a tiro alcanzar el número de partidos fijados en su contrato para renovar un año más su contrato con el conjunto blanquiazul. Está apercibido, al igual que Pablo Vázquez, el único futbolista que lo ha jugado todo.

Gilsanz tendrá que elegir entre mantener a Jaime Sánchez o formar de nuevo con los dos Pablo en el centro del eje. La otra opción sería adelantar la posición de Jaime para que acompañase a Villares en el doble pivote.

- Alineaciones probables:

Sporting: Yáñez; Rosas, Maras, Pier, Diego Sánchez; Nacho Méndez, Olaetxea; Gaspar, Gelabert, Nico Serrano y Otero.

Deportivo: Helton; Petxarroman, Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Obrador; Jaime, Villares; Cristian Herrera, Mario Soriano, Yeremay y Zakaria.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité Andaluz).

Estadio: El Molinón.

Hora: 16:15. EFE

