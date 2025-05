PP de Madrid contra la "cultura de la muerte" del Gobierno y Vox avisa de que se "denigra la maternidad"

El PP en la Asamblea de Madrid ha cargado este jueves contra la "cultura de a muerte" del Gobierno central y ha reivindicado sus políticas de maternidad, aunque Vox ha avisado de que se intenta "denigrar" así como "ridiculizar el compromiso y el amor" y "desmantelar" a la familia.

Este choque ha tenido lugar durante el debate de una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox que pedía declarar Madrid 'Región por la vida', comprometerse a conmemorar el Día Internacional de la Vida (25 de marzo), desarrollar un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada, promover la gratuidad universal de la educación infantil de 0-3 años por cheque escolar, incorporar la perspectiva de familia en la elaboración de las normas de la Comunidad e incentivar fiscalmente las empresas que contraten embarazadas o nuevas madres.

La diputada de Vox María Belén González ha afirmado que no van a quedarse "callados mientras se normaliza la eliminación de personas inocentes en el lugar donde deberían estar", que es el vientre de sus madres, a la vez que ha asegurado que "no se puede haber paz donde no se respeta la vida".

"En Vox defenderemos a todos. Al que aún no ha visto la luz, al que sufre y al que ya no puede valerse por sí mismo. Y quienes trabajan cada día para salvar esas vidas lo saben (...) Ustedes abrazaron la cultura de la muerte como parte esencial de su proyecto ideológico, en donde la vida humana solo tiene valor si encaja en sus esquemas de poder y control social. No les importa borrar al niño por nacer si eso refuerza su relato de falsa libertad", ha criticado.

Por parte del PP, la parlamentaria Mónica Lavín ha subrayado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha estado "a la cabeza de esta lucha contra la cultura de la muerte, por la vida y por la familia" si bien ha criticado que Vox use este asunto para "atacarles y confrontar".

"Lo hacen con una exposición de motivos llena de mentiras, de demagogia, de trampas ideológicas, disparates jurídicos y acusaciones falsas. Y lo hacen, además, en el momento menos oportuno, porque efectivamente no hay nada más urgente, ni que importe más, que la defensa de la maternidad, de la dignidad de toda vida humana en todo momento, más allá de cualquier circunstancia", ha defendido.

Así, ha reivindicado que para el Gobierno autonómico el derecho a la vida es "un pilar fundamental", especialmente para los más vulnerables algo que se demuestra con "políticas concretas que además tienen resultados".

PSOE DEFIENDE QUE EL ABORTO SALVA VIDAS

Por los socialistas ha intervenido Silvia Monterrubio, quien ha defendido que la formación afectivo-sexual es la que previene embarazos, pero cree que a Vox "ni les gusta ni les interesa porque empodera a las mujeres".

Asimismo, ante las acusaciones de promover la "cultura de la muerte", Monterrubio ha afirmado que las primeras que hablaron del "derecho a la vida fueron las feministas", recalcando que "no tener derecho al aborto ha costado, y sigue costando la vida en muchos lugares del mundo, a cientos de miles de mujeres".

Este último punto ha coincidido con la parlamentaria de Más Madrid Mariana Arce quien considera que la interrupción voluntaria del embarazo "salva vidas", concretamente la de las mujeres " de las que tienen miedo, de las que no tienen recursos".

"Ustedes quieren que volvamos a tiempos muchos más oscuros, donde solo abortaban las que podían permitírselo, mientras las que no, que pasaba, morían en el intento", ha espetado.