PP cuestiona que el Gobierno tarde seis meses en investigarlo y "solo horas" en culpar a las empresas privadas

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha cuestionado que se necesiten seis meses para conocer con exactitud las causas del apagón pero que el Gobierno necesitara tan solo unas horas para decir que los responsables eran "las empresas privadas". Además, ha preguntado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cómo puede asegurar que no va a volver a pasar "si no sabe lo que ha pasado".

"Es sorprendente que necesitemos seis meses para saber qué ha pasado, mientras que el Gobierno solamente necesitó horas para decir que los responsables eran las empresas privadas", ha afirmado el dirigente del PP en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, tras avisar Sánchez este miércoles en el Congreso que se necesitarán varios meses para acabar el informe sobre las causas del apagón.

Bravo también ha señalado que el presidente del Gobierno se apresuró para decir "que esto no iba a pasar nunca más", y le ha preguntado que "si no sabe lo que ha pasado, ¿cómo puede asegurar que no va a volver a pasar?" o cómo puede decir "que los responsables son las empresas privadas".

Así, ha afirmado que él cree que la investigación para determinar el origen del apagón "requiere tiempo", pero que si el Ejecutivo se centrara "más en la tecnología" y menos "en la ideología", entonces sí se podría afirmar a los ciudadanos españoles que no volverá a haber otro.

DICE QUE EL GOBIERNO "BUSCA CULPABLES EN TODOS LOS SITIOS"

Preguntado por el reciente robo de cable en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla y que afectó a miles de pasajeros de tren, entre ellos él mismo, Bravo ha denunciado que el Gobierno ve una "conspiración con todo". "Han llegado a decir que nosotros saboteamos los trenes", ha recordado.

El vicesecretario del PP ha indicado que el Gobierno "está encerrado y atrapado" y "busca culpables en todos los sitios", pero que ahí no van a encontrar al PP, que más allá de querer saber si sabotearon o no los trenes, exige conocer por qué se dejó salir a más trenes sabiendo que había problemas en las vías y por qué no dieron alternativa a los pasajeros para que pudiesen llegar a sus casas.

"Yo creo, sinceramente, que la gente ya no se olvida de que España no funciona. España está colapsada. Esto está agotado y realmente requiere un cambio", ha sentenciado Bravo.