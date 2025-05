Pedro Acosta dice llegar a "un circuito especial" y recuperado del síndrome compartimental

Redacción deportes, 8 may (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16) llega al Gran Premio de Francia de MotoGP que se disputa en "un circuito muy especial, porque es de esos que hay que poner todas las cosas en su sitio con los neumáticos" y muy recuperado de su intervención en un brazo por el síndrome compartimental.

"Aquí siempre he ido rápido, pero nunca he acabado de la mejor manera pues Le Mans es uno de esos circuitos especiales, en los que hay que poner en el sitio los neumáticos y habrá que tomárselo con calma, será una carrera larga y el tiempo tampoco parece que será el mejor, aunque esa es también la gracia de Le Mans, no saber qué te espera", recalca Acosta.

De sus problemas con el síndrome compartimental reconoce que "llevaba un par de carreras que parecía que el brazo me iba a explotar y en el test dimos cuatro vueltas seguidas me tuve que mirar la mano a ver si se iba a abrir, así que, contento de haberme operado, ha ido bien". EFE