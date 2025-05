Escolares de Castellón, Cuenca, Málaga y Murcia ganan el concurso ONCE sobre la soledad

Madrid, 8 may (EFE).- Estudiantes de Castellón, Cuenca, Málaga y Murcia han ganado el concurso escolar de la ONCE sobre la Soledad no Deseada, en el que han participado 140.747 escolares y 2.768 docentes de 2.512 centros educativos, desde Primaria hasta Secundaria, además de Educación Especial y Formación Profesional.

En concreto, han obtenido esta distinción alumnos del CRA El Trescaire, de Vilanova d’Alcolea (Castellón); del Colegio Santa María de la Expectación, de Cuenca; del IES Antonio Gala, de Alhaurín el Grande (Málaga); y CEOM Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual, de El Palmar (Murcia).

Con la iniciativa se invitaba a todos sus participantes a reflexionar y trabajar sobre los efectos negativos de la Soledad no Deseada, teniendo en cuenta la mayor incidencia que esta tiene en las personas con discapacidad.

Para ello, se ha propuesto formar parte de la liga contra la soledad en la que los docentes se han convertido en grandes entrenadores sobre habilidades sociales y los participantes han creado su escudo contra la soledad, en el que han plasmado los valores de su equipo.

En el acto, que se ha estrenado un himno, también se han entregado los Premios Comunidad de Madrid, a los escolares de 3ºB del CEIP María de Villota, de Vallecas; de 5º B del CEIP Ciudad de Columbia, de Tres Cantos; y de 4º de la ESO C del IES Pablo Neruda, de Leganés. EFE