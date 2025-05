El PP se abre a estudiar una bajada de la fiscalidad de la energía nuclear para ayudar a prorrogar las centrales

El Partido Popular se ha abierto este jueves a estudiar una bajada de la fiscalidad de la energía nuclear para ayudar a prorrogar la vida útil de las centrales nucleares, ya que, según ha dicho, el "único objetivo" debe ser "garantizar el suministro" y que los españoles no se queden "sin luz".

Así lo ha asegurado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "ahogar la energía nuclear" por dos vías: "Una, imposibilitando la extracción de uranio", ya que en España "existen en torno a 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas"; "y por otro lado, ahogando también vía fiscalidad".

Al ser preguntado expresamente si el PP se plantea revisar la fiscalidad de la energía nuclear, Sémper ha respondido: "¿Por qué no? Técnicamente se puede analizar y podemos ver las condiciones y las circunstancias en las que operan y en las que desarrollan su servicio".

ABRIR UN DEBATE "SERIO, TÉCNICO Y SOLVENTE"

En este sentido, ha apostado por establecer un "debate serio, técnico y solvente" sobre este asunto y ha acusado al Gobierno de "atrincherarse". "Nos dice que es imposible y que los de la energía nuclear son malos y los otros son buenos", ha criticado, para defender la apertura de un debate y analizar los "pros y contras" con el "único objetivo de garantizar el suministro" y que los españoles "no nos quedemos sin luz".

"La España del siglo XXI, la España del año 2025, no puede soportar el bochorno de quedarse sin luz y que el Gobierno no dé explicaciones y que el Gobierno siga anclado, atrincherado en una política dogmática", ha denunciado.

Sémper ha destacado las declaraciones de Feijóo este miércoles admitiendo --en una entrevista en Onda Cero-- que obligaría a las eléctricas a prolongar la vida útil de las centrales nucleares "por interés nacional", ya que, según dijo, desde el Gobierno se debe ejercer "la tutela de la seguridad energética", "le guste o no le guste a las eléctricas".

"Vino a decir que si a las compañías energéticas no les resulta rentable la energía nuclear, lo que él va a hacer cuando sea presidente del Gobierno es garantizar el suministro energético a todos los españoles, obligando, en su caso, forzando, a través de una negociación, de un acuerdo a las empresas energéticas, a que sigan apostando por la energía nuclear si esto se considera técnicamente que es necesario", ha manifestado Sémper.

El portavoz del PP ha subrayado que "no se trata de energía nuclear o renovable, se trata de energía nuclear y renovables para garantizar el suministro" y que el apagón de la semana pasada "no vuelva a suceder".

RECUERDA QUE PROPIETARIOS DE NUCLEARES LO SON TAMBIÉN DE RENOVABLES

Al ser preguntado cómo valora que Sánchez acusara al PP de entregarse a los ultrarricos y a los lobbys energéticos, Sémper ha indicado que el presidente del Gobierno "está absolutamente obsesionado con enfrentar a los españoles" y "dividirles".

"No sabemos muy bien a quién se refiere con ultrarricos, porque conviene recordar al conjunto de los españoles que los propietarios de las centrales nucleares, por ejemplo, son, a la vez, propietarios también, básicamente, de la energía alternativa, de las renovables", ha resaltado.

Por eso, ha preguntado al jefe del Ejecutivo a quién está "señalando" con sus declaraciones y le ha afeado que en vez de "unir a los españoles en un proyecto común y compartido, en materia energética", se "empeñe" en "señalar" y "enfrentar".

"UN GOBIERNO A LA DESESPERADA"

Sémper ha criticado que Sánchez este miércoles no ofreciera explicaciones en el Pleno del Congreso sobre las causas del apagón del 28 de abril ni sobre el aumento del gasto en Defensa. A su entender, se evidenció un "Gobierno a la desesperada, que está evidenciando un colapso generalizado en su ámbito de gestión".

El dirigente del PP ha recalcado que el presidente del Gobierno, "lejos de ofrecer información y transparencia", lo que trató este miércoles en el Congreso es "generar un caos" para que al final los ciudadanos no supieran de qué se estaba hablando.

"Es decir, es todo un totum revolutum para, al final, no ofrecer información. Es un Gobierno, en estos momentos, anclado en una política de desinformación. Y tengo que decirlo lamentablemente", ha asegurado.

Además, Sémper ha dicho que el presidente del Gobierno dijo que "no sabe por qué pasó" el apagón, pero aseguró que "no va a volver a pasar". "Es un desmadre", ha criticado. De la misma manera, ha echado en cara a Sánchez que no diera ninguna información sobre "la inversión multimillonaria de 10.000 millones de euros". "Este Congreso asistió ojiplático, como intuyo que la mayoría de los españoles, a la comparecencia del presidente del Gobierno", ha finalizado.