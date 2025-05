El PP de Cantabria dice que es el Gobierno de España "el único que ha dejado tirado como fardos" a los menores migrantes

El PP de Cantabria ha replicado que el Gobierno de España "es el único que ha dejado tirados como fardos a los menores migrantes no acompañados", ya que "no ha cumplido" con el auto del Tribunal Supremo que le obligaba a asumir la tutela de los 1.000 que habían solicitado asilo.

El coordinador del partido en Cantabria, Juan José Alonso, ha respondido así en un comunicado a las acusaciones de la delegada de Gobierno, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), que ha cargado este miércoles contra el Ejecutivo autonómico de los 'populares' por solicitar que se valore la apertura de procedimientos de expatriación para 18 de los 20 menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad.

Como respuesta, Alonso ha manifestado que el Tribunal Supremo, a finales del mes de marzo, dictó un auto que obligaba al Gobierno de España a asumir la tutela de los migrantes no acompañados que han solicitado asilo, y daba un plazo improrrogable de 10 días para que estos 1.000 menores a cargo actualmente de los servicios de protección de menores de Canarias entraran en el Sistema Nacional de Protección Internacional.

"El Gobierno de Sánchez no sólo no ha cumplido con este auto sino que incluso hemos tenido que escuchar que no tiene suficientes recursos para asumir esa obligación, alegando que están saturados y que no pueden integrar a estos menores en el sistema nacional", ha lamentado el coordinador del PP cántabro.

Además, ha reiterado, tal y como aseguró este martes la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que "el Gobierno de Cantabria no ha iniciado ningún expediente de repatriación porque eso es competencia del Estado", por lo que ha acusado a los socialistas de querer crear "una polémica artificial e interesada".

"Además de ser rotundamente falso, es absolutamente imposible". "Lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria es pedir al Gobierno de España que inicie un procedimiento reglado para saber qué es mejor para los menores extranjeros no acompañados que están en la región: regresar con sus familias o que se queden dentro del sistema de protección de Cantabria, en un centro", ha aclarado.

También ha destacado que, como ha reiterado en numerosas ocasiones el Gobierno autonómico, "los niños no son fardos y el único interés del PP es garantizar el bien superior del menor".

Por esa razón, y cumpliendo con la Ley de Extranjería, ha explicado que lo que se ha pedido a Delegación de Gobierno es que solicite un informe sobre las circunstancias familiares de los menores a la representación diplomática del país de origen, para que sea Delegación de Gobierno quien actúe si lo estima oportuno.

"El Gobierno de Cantabria no pretende la expulsión de ningún menor no acompañado. Todo lo contrario, busca el interés superior del menor. Cantabria siempre ha sido y será una tierra generosa y solidaria", ha concluido Alonso.