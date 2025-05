Aprobada moción del PP que insta a Gobierno a cambiar ley ante conflicto de pelota vasca

Madrid, 7 may (EFE).- La Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado aprobó este miércoles una moción del grupo Popular que insta al Gobierno a intervenir con carácter inmediato en el conflicto sobre la presencia de la Federación Española de Pelota en competiciones internacionales y a modificar la Ley del Deporte.

Aprobada con 18 votos a favor, 13 en contra y una abstención, la moción reclama modificar la ley 2022, para garantizar la representación internacional de las federaciones españolas en las actividades y competiciones deportivas de carácter internacional, tras el reconocimiento de la Federación Vasca de Pelota (FEP) como miembro de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV).

También insta al Gobierno a denegar el acuerdo del Consejo Superior de Deportes (CSD) para la participación de la Federación Vasca en competiciones internacionales, conforme al artículo 48.2 de la ley, y exige intervenir con carácter inmediato en el conflicto sobre la presencia de la Española (FEP) en competiciones internacionales, para defender los intereses del deporte español que se dirimen ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El senador popular Lucas Castillo (PP) defendió la iniciativa como "esencial para preservar la unidad e integridad de la representación española en el deporte", que "es un pilar de la identidad nacional", ya que "la ley abre la puerta a que una comunidad autónoma actúe como una entidad independiente en el ámbito deportivo".

"La debilidad del gobierno permite que los intereses separatistas sigan ganando terreno. El conflicto entre la Federación Española y la Vasca debe ser resuelto con celeridad", reclamó antes de que su compañero de formación Vicente Azpitarte cuestionara que el deporte sufra los acuerdos para otorgar el gobierno a Pedro Sánchez.

"En 20 días se va a disputar en Gernika un seudotorneo bananero, la Liga de Naciones, organizado por Federación Vasca y la Internacional exclusivamente para que la vasca pueda competir con otros países. ¿Y quién lo va a permitir?, el CSD. Solo se puede impedir con trabajo, decisión, firmeza y planteamiento serio de lo que es el deporte español. ¿Le vamos a exigir eso al presidente del CSD, alguien que no tiene la capacidad de trabajar en general?", preguntó.

Azpitarte recordó también que en unos años en el País Vasco se va a celebrar un Mundial de pelota y dirigió varias preguntas a la senadora vasca María Dolores Etxano, quien dijo que la moción "roza el esperpento" y negó que dar respuesta en Euskadi a una reivindicación de un sentimiento mayoritario suponga la desaparición de la selección española.

"¿Usted sabía que obtener la organización costaba 60.000 euros y que su gobierno ha pagado 250.000€ para organizar ese mundial?. ¿Sabía que la persona que ha pagado 250.000€ por algo que valía 60.000€ ha terminado trabajando en la Federación Internacional que es quien organiza y es la que decide precisamente aceptar la petición de la vasca para participar en el plano internacional?. ¿Qué nombre tiene eso, podemos llamarlo corrupción?", concluyó.

"Los catalanes queremos conseguir el reconocimiento internacional de nuestros deportistas, clubes y federaciones. Es un compromiso de Junts con la ciudadanía catalana. Trabajaremos para que las federaciones catalanas sean miembros de pleno derecho de sus federaciones internacionales y que el Comité Olímpico catalán sea miembro del COI", aseguró Francesc Ten, del Grupo Plural.

En el mismo sentido, el vasco Mario Zubiaga (Izquierdas por la independencia) recordó que la Ley del Deporte "es ley y el artículo 82 no ha sido tachado de inconstitucional". "Los acuerdos políticos que subyacen a este acuerdo son acuerdos, no concesiones. España no es una unidad de destino universal y menos aún en pelota vasca", dijo.

En nombre del Grupo Socialista, Javier Antón reprochó que la moción "busca la confrontación" y no aporta ninguna solución a un problema ante el que el CSD "ya está interviniendo y ha creado un grupo de trabajo para buscar una solución consensuada".

"La mejor forma de apoyar a las federaciones para su representación internacional es dotarlas de presupuestos. El gobierno de Rajoy en 2017 presupuestó 56,3 millones, un 90% menos que en 2007. A la de pelota le daba 400.000, ahora, a esa que estamos destruyendo, le damos 823.000", agregó después de que la senadora navarra María Mar Caballero (Grupo Mixto) respaldara la iniciativa, que tuvo la única abstención de Fabián Chinea (Izquierda Confederal).

La FIPV aprobó el 28 de diciembre de 2024 la admisión como miembro de la Federación de Euskadi, acuerdo que la Federación Española ha recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por considerar que hubo irregularidades en la votación, ya que se le impidió ejercer su derecho al voto.

La Ley 39/2022 del Deporte permite que las federaciones autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la internacional correspondiente contempla su participación, en modalidades con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma, o si la autonómica hubiera formado parte de una internacional antes de constituirse la española correspondiente.

En tales supuestos, la participación de la autonómica se producirá previo acuerdo con el CSD, al que la FEP ha trasladado su preocupación y ha pedido que intervenga. EFE