Tellado: "Puente como ministro de Transportes es peor que Ábalos"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, está demostrando ser "un muy mal gestor" y ha añadido que el servicio ferroviario "ha empeorado" desde que llegó a ese Ministerio. Es más, tras las incidencias en la línea de AVE Sevilla-Madrid, ha recalcado que esto a su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, "no le pasaba".

"Óscar Puente como ministro de Transportes es desde luego peor que Ábalos. Lo está demostrando", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, un día después de la incidencia por el robo de cable en la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla que afectó a miles de viajeros y que el ministro ha achacado a un "sabotaje".

Al ser preguntado si cree que los hechos pueden responder a un sabotaje, Tellado ha asegurado que si el ministro "no tiene pruebas de que ha sido un sabotaje, sus palabras son una cortina de humo para esconder la incompetencia de Adif, que depende de su Ministerio".

"La realidad es que a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos meses, de una forma muy especial, el servicio ferroviario en nuestro país ha empeorado su calidad y su imagen está siendo gravemente dañada", ha manifestado.

"UN GOBIERNO QUE NO SABE GESTIONAR"

En este sentido, ha resaltado que "argumentar el sabotaje, cuando no hay pruebas que lo acrediten, no es más que una cortina de humo de un Gobierno desesperado" y un Gobierno que "no sabe gestionar y que necesita buscar excusas de mal pagador para tapar su propia incompetencia".

"Yo al señor Óscar Puente solo puedo decirle que esto a Ábalos no le pasaba. Que el servicio ha empeorado desde que él ha llegado al Ministerio de Transportes. Esto a Ábalos no le pasaba", ha reiterado Tellado.

Según el portavoz del Grupo Popular, Óscar Puente "está demostrando ser un muy mal gestor" y "lo ha acreditado a lo largo de los últimos episodios", en los que "ha dejado tirados" a miles de viajeros en los trenes "sin aire acondicionado, sin agua y sin comida". "Esas son las víctimas de un Gobierno que se sabotea a sí mismo todos los días, de un Gobierno de incompetentes que tienen abandonados los servicios públicos de nuestro país", ha aseverado.

Al ser preguntado entonces si el PP cree que Ábalos era un buen gestor, Tellado lo ha negado y ha subrayado que lo que él estaba diciendo es que a Ábalos "esto no le pasaba". Interrogado entonces qué quería decir con esa declaración, ha respondido: "Pues que Óscar Puente como ministro de Transportes es desde luego peor que Ábalos, lo está demostrando".

BRAVO: "LO LLAMAN SABOTAJE PARA ELUDIR RESPONSABILIDADES"

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien ha afirmado que "lo llaman sabotaje para eludir responsabilidades y para no indemnizar a los afectados".

"No sabemos si tienen la culpa del 'sabotaje', pero sí que la tienen de dejar subir a los pasajeros sin darles información, de no dar alternativas y de tener 10 horas a la gente atrapada", ha asegurado Bravo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.