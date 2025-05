Junts avisa que "no va de farol" con su enmienda a la reducción de jornada y critica que la ley "dificulta trabajar"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este martes que "no va de farol" con su enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y ha criticado que la iniciativa "dificulta trabajar" e impone una "fiscalización inaceptable" a las empresas.

Asimismo, Nogueras ha reprochado al Gobierno que no negociara con ellos y "sólo con los sindicatos españoles, de espaldas a la realidad de la pequeña y mediana empresa y autónomos de Cataluña, del tejido empresarial de Cataluña", por lo que "no puede ser una buena ley".

La portavoz de Junts ha lamentado que la propuesta del Ejecutivo supone que las empresas lleven a cabo un "control de la fiscalización" en asuntos como el registro horario que, a su juicio, es "absolutamente inaceptable".

"Nos están haciendo una ley para dificultar el trabajar, en un momento en el que otros países se arremangan para tirar el país adelante, para trabajar, para producir", ha censurado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Al respecto, Nogueras ha incidido en que los niveles de productividad españoles son "bajos" comparados con otros países de la Unión Europea.

"En el contexto en el que estamos, donde hay un absentismo laboral histórico, donde está costando mucho encontrar personal cualificado, la gente quiere llegar a final de mes, la gente quiere cobrar más, la gente quiere poder trabajar si quiere", ha añadido.

La diputada ha expresado que la reducción de jornada, tal y como está planteada, es "una ley para seguir presionando y acribillando impuestos, que está más hecha para el titular que no para poder solucionar el problema que existe".

"Nosotros no nos importa votar que 'no' si no beneficia a Cataluña, no nos importa votar que 'sí' si sí beneficia a Cataluña. Yo creo que ellos ya han tenido muchos 'no' nuestros y nosotros no vamos amenazando por la vida ni haciendo chantaje, no tenemos ninguna necesidad de ir de farol", ha advertido.

EN CONTRA DE LA OPA

Además, la portavoz independentista se ha pronunciado sobre la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, señalando que desde Junts están "absolutamente en contra" de que se materialice.

"Lo que sí quiero remarcar es que la decisión la tiene el Gobierno español", ha precisado, antes de arremeter contra el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, por "callar y no salir en defensa de un banco catalán".