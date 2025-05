El PP pide la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el apagón

Madrid, 6 may (EFECOM).- El Grupo Popular ha registrado en el Congreso y en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, sendas solicitudes para crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el apagón, ha avanzado este martes su portavoz en la Cámara Baja, Miguel Tellado.

La petición se ha registrado en las dos cámaras pero el PP apostará, primero, por que se active en el Congreso. Si el Grupo Socialista no esta de acuerdo, la activará en el Senado.

"Queremos que se celebre en las Cortes Generales. Queremos saber qué es lo que ha ocurrido, queremos saber qué es lo que oculta el Gobierno desde hace ya una semana", ha señalado Tellado en una rueda de prensa.

El portavoz popular ha asegurado que el Gobierno no debe tener duda de que "la verdad se va a saber" y que será en las Cortes donde se conozca.

"Si el PSOE está de acuerdo en colaborar, será esa comisión en este Congreso. Si no está dispuesto a colaborar, tendrán que hacerlo en el Senado", ha apuntado.

Lo primero que se quiere saber, ha detallado, es cuál ha sido la causa exacta de la interrupción inusual del suministro eléctrico y cuáles fueron las razones por las que tuvo consecuencias tan graves.

Mientras España no conozca la causa, ha afirmado el portavoz popular, el Gobierno no puede decir que no volverá a pasar. "Si son capaces de asegurar que no volverá a pasar, es que nos están ocultando las causas", ha añadido.

El Partido Popular quiere saber también qué planes de prevención, alerta y detección de fallos en el sistema eléctrico español tienen el Gobierno y Red Eléctrica y por qué se ignoraron los avisos internos sobre el riesgo real de los apagones, ha agregado el portavoz popular.

También es necesario saber -ha detallado- por qué el Gobierno de Sánchez "lleva cinco años con la estrategia de seguridad energética nacional caducada y sin actualizar", algo que es "responsabilidad, primero, de Teresa Ribera y ahora de Sara Aagesen", la antigua y la actual ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España.

Asimismo, es "necesario" saber por qué el Gobierno no declaró por voluntad propia la emergencia nacional y por qué "ha decretado un apagón informativo absoluto que dura hasta el día de hoy, porque no han dado todavía ninguna explicación plausible a lo ocurrido", ha afirmado Tellado, quien ha insistido en la necesidad de que "se depuren responsabilidades políticas sobre todo lo ocurrido".

"Un país como España no puede vivir con riesgo de apagarse durante 24 horas. Somos la cuarta economía del euro, un país serio, un país con servicios públicos que tienen que funcionar, aunque haya un Gobierno que no funcione", ha añadido Tellado, quien ve necesaria que la investigación se haga "en la sede de la soberanía nacional" y "con luz y taquígrafos".

En el Senado ha quedado registrada también la solicitud del PP para crear la comisión y la estudia la Mesa en su reunión de este mediodía.

No obstante, fuentes del PP han indicado a EFE que en principio la creación no se incluiría en el orden del día del pleno de esta semana ni en el siguiente, el del próximo día 20, a la espera de ver si la mayoría del Congreso activa la comisión pedida por el PP en la Cámara Baja.

De crearse, sería la cuarta comisión de investigación en el Senado en esta legislatura, tras las existentes sobre el caso Koldo, el CIS y la dana. EFECOM

