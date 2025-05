El PP dice que la opinión de Armengol sobre el Senado es insultante e indigna de su cargo

Madrid, 6 may (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha calificado este martes de "insultante" e "indigna de su cargo" la intervención del lunes de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, quien en un acto público abogó por una reforma constitucional que haga del Senado una cámara "puramente" territorial.

"Aunque no lo parezca, y no lo parece, la señora Armengol es la tercera autoridad del Estado y debería saber que su función es arbitrar los debates y no participar de ellos", ha afirmado Tellado en una rueda de prensa en el Congreso.

En un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, la presidenta del Congreso abogó este lunes por una reforma constitucional que haga del Senado una cámara "puramente" territorial porque "no deja de ser un dislate" tener dos cámaras que se ocupen más o menos de lo mismo.

El Senado, añadió, debería estar compuesto por miembros de los gobiernos autonómicos donde debería haber una "toma de decisiones compartida entre el Gobierno federal de España y los gobiernos de las comunidades autónomas".

Tellado ha calificado la intervención de la socialista como "absolutamente insultante" e "indigna de su cargo" ya que el Senado "no es su competencia".

"Su obligación es que cuando el Senado remite una ley al Congreso tramitarla, le guste o no le guste, y se está saltando esa obligación de forma continuada simplemente para beneficiar a su partido y a su Gobierno", ha asegurado.

Lo que tiene que hacer Armengol es "no opinar", sino "cumplir el reglamento vigente y permitir los debates de las leyes que el pleno del Congreso o el pleno del Senado han pedido que se tramiten", ha añadido.

Tellado ha vuelto a referirse al "enorme arcón congelador que tiene en su despacho" la presidenta de la Cámara Baja, una cámara frigorífica donde "ha metido hasta 26 leyes, 20 que provienen del Senado".

Leyes que bloquea porque "sabe que puede haber acuerdos sobre todas ellas para ser aprobadas" y que, de ser aprobadas, supondrían "un disgusto para el Gobierno".

Lo que está haciendo Armengol, ha asegurado Tellado, "es muy grave" ya que se está comportando como un "árbitro comprado" y "está abusando de sus prerrogativas como presidenta del Congreso de los Diputados en beneficio de su partido" y en beneficio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE