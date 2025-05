Costa ve posible emitir deuda conjunta para defensa si la UE "reinventa" sus presupuestos

Barcelona, 6 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, defiende que los Veintisiete "reinventen" su presupuesto para incrementar sus recursos y ve como una posibilidad en ese escenario recurrir a una nueva emisión de deuda para invertir en defensa.

Costa ha analizado el incremento del gasto en defensa en la UE en su intervención en la reunión anual del lobby empresarial catalán Cercle d'Economia.

Una intervención en la que ha celebrado el anuncio de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que España llegará ya este año a un gasto en defensa correspondiente al 2 % de su PIB.

"Es lo correcto. Es el paso necesario", ha enfatizado Costa, quien ha explicado que Europa debe poder defenderse mejorando sus capacidades y reforzando sus alianzas internacionales.

El presidente del Consejo Europeo ha manifestado que apoyar a Ucrania en su lucha legítima sigue siendo fundamental para todos con el objetivo de lograr una paz sostenible y duradera que ha dicho que sólo puede fundamentarse en una defensa europea robusta.

"Porque en un mundo cada vez más peligroso, Europa debe ser capaz de defenderse. No solo frente a amenazas estrictamente militares, sino también frente a diversos desafíos y amenazas híbridas con un enfoque de 360 ​​grados, porque la paz sin defensa -ha advertido- es una ilusión".

Costa sí ha alertado de que no se trata de escoger entre potenciar el sistema de salud o incrementar el gasto para rearmarse porque eso sería "un suicidio colectivo" ya que nadie desea esa disyuntiva.

Por ello ha hecho hincapié en que es necesario que los Veintisiete reinventen sus presupuestos y tengan nuevos recursos propios.

En una reflexión que ha dicho personal y no como presidente del Consejo Europeo, ha subrayado que Europa tiene nuevas necesidades y no puede renunciar a ninguna, ya que hay que invertir en defensa, competitividad, lucha contra cambio climático o protección del modelo social.

Al hilo de ello ha recordado la decisión "histórica" de una emisión de deuda durante la pandemia y, a la vez, de aumentar los recursos propios de la UE para pagar esa deuda.

Ahora ha señalado que se puede plantear una nueva emisión de deuda para defensa, pero ha advertido de que sólo se puede hacer si se resuelve primero cómo pagar la deuda que ya se ha emitido, porque si no, no es una decisión responsable.

Sí ha hecho hincapié en que la inversión en defensa debe ser integrada, no para que cada país decida qué es lo que quiere hacer, y de esta forma sí ha admitido que puede plantearse una financiación común.

"Si es una tarea común, debe tener fondos comunes y para eso tiene sentido hacer una emisión de deuda, pero no es responsable hablar de nueva deuda si no tenemos recursos propios para pagar la deuda que ya emitimos con el Next Generation", ha insistido.

Costa ha recalcado que hay que gastar más y mejor en defensa y seguir los planes de la OTAN, que ha dicho que tiene prioridades muy bien identificadas sobre dónde es necesario invertir, para asegurar ese nivel de seguridad colectiva y evitar duplicidades.

La defensa ha considerado el presidente del Consejo que es "la gran negociación" que debe tener la UE con Estados Unidos, y no los aranceles.

"La guerra sobre los aranceles no tiene sentido, porque si nosotros tenemos que asumir mayor responsabilidades en nuestra defensa, tenemos que fortalecer la economía, y la guerra de aranceles no fortalece ni nuestra economía ni la de Estados Unidos, sino que las debilita", ha señalado.

Por eso ha insistido en que la verdadera negociación es cómo la UE va a ir asumiendo mayores responsabilidades en defensa, fijar un calendario, mientras que Estados Unidos va reduciendo su esfuerzo militar en Europa. EFE

