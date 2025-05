Consejera cántabra ve una "polémica interesada" en lo ocurrido con los menores migrantes

Santander, 6 may (EFE).- La consejera cántabra de Inclusión Social, Begoña Gómez, ha defendido este martes que su departamento no quiere expulsar a ningún menor migrante no acompañado y ha calificado de "polémica interesada" lo ocurrido tras pedir a la Delegación de Gobierno que evalúe expatriar a 18 que tiene bajo su tutela.

Tras conocerse esa solicitud, la consejera ha comparecido ante los periodistas y ha señalado que su consejería no ha iniciado ningún expediente de repatriación, porque no tiene competencias para hacerlo. "Es rotundamente falso", ha aseverado.

Además, ha incidido en que es "absolutamente imposible" que su departamento pueda hacerlo, porque la competencia para ello es de la Delegación del Gobierno.

"Lo que ha hecho el Gobierno es pedir a Delegación de Gobierno que valore iniciar un procedimiento reglado para saber lo que es mejor para los menores: que permanezcan en nuestra comunidad autónoma, dentro del sistema, o que regresen a vivir con sus familias", ha alegado.

La consejera ha indicado que la intención de su departamento "es garantizar el bien superior del menor" y ha recalcado que, por ello, "cumpliendo escrupulosamente la legalidad, la ley de extranjería, ha pedido al Gobierno de España que solicite información de las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática".

Begoña Gómez ha insistido en que se trata de "una polémica artificial e interesada", que, a su juicio, "no es casual" después de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada ayer, en la que las comunidades autónomas no recibieron información sobre el reparto de menores.

"Lo que hemos hecho ha sido comunicar a la Delegación de Gobierno que hay menores que nos han contado que tienen familia en sus países de origen (...)", ha relatado. EFE

