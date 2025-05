Podemos allana la aprobación del plan antiaranceles con un sí negociado o una abstención

(Actualiza la NA1176 con la postura en redes sociales de Ione Belarra)

Madrid, 5 may (EFE).- Podemos ha allanado la aprobación del plan del Gobierno contra los aranceles de Donald Trump, que votará este jueves el Congreso de los Diputados, al ofrecer una abstención o, incluso, un voto a favor en el caso de que el Ejecutivo acepte expropiar las viviendas de los fondos buitre estadounidenses.

El voto de los cuatro diputados de Podemos es decisivo para que este real decreto del Gobierno salga adelante, al igual que el del resto de sus socios parlamentarios, ya que es necesario contar con más votos a favor que en contra, y, tras el rechazo del PP, las cuentas están muy ajustadas.

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado en su cuenta de la red social X que su partido solo apoyará el real decreto "si se expropian las viviendas de los fondos buitre norteamericanos en España, para darle a Trump donde le duele, en su dinero, y empezar a resolver el problema real de nuestro país: la vivienda". "Si no, este jueves nos abstendremos", ha añadido.

El voto a favor es casi imposible, por la exigencia planteada por Podemos, así que lo más plausible es una abstención, lo que facilitaría la aprobación del real decreto.

Hasta ahora, Podemos no había desvelado el sentido de su voto, aunque parecía prácticamente improbable un no, ya que en la formación morada eran conscientes de la carga social y económica de este plan.

No obstante, Belarra ha señalado que este plan antiaranceles "no sirve para nada" y "no será útil para proteger nuestro tejido productivo, ni a los trabajadores".

En la misma línea, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha comentado previamente en una rueda de prensa que este plan es "del todo insuficiente" y dijo que ante un "ataque comercial como el que está perpetrando Donald Trump" hay que responder con "contundencia" y "claridad".

"Nosotros lo que le pedimos al Gobierno de España es que haga lo que hay que hacer: expropiar todas las viviendas de los fondos buitre norteamericanos que tiene en nuestro país y expropiar todas las acciones también de los fondos norteamericanos que operan en el Ibex35", señaló.

En su caso, no llegó a desvelar el sentido del voto, pero comentó que el Gobierno no había contactado aún con Podemos para abordar este real decreto. EFE

