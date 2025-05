La marcha de un concejal de Vox deja en minoría al gobierno del PP en Torrent (Valencia)

Torrent (Valencia), 5 may (EFE).- La marcha del primer teniente de alcalde del municipio valenciano de Torrent, Guillermo Alonso del Real, desde el grupo municipal de Vox al de no adscritos, formalizada este lunes, deja en minoría el gobierno municipal de coalición que preside la popular Amparo Folgado (PP).

La coalición que forman el PP y Vox en Torrent -el sexto municipio más poblado de la Comunitat Valenciana con unos 90.000 habitantes- sumaba hasta ahora 13 votos, frente a los 12 que tiene la izquierda en un pleno formado por 25 ediles.

El pasado 23 de abril, Del Real, que ejerce las competencias de Deportes y Educación además de ser primer teniente de alcalde, presentó un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento en el que comunicaba su cambio a concejal no adscrito, una decisión que calificaba de “muy dura, pero inevitable tras muchos meses de desencuentros" con el PP.

Este lunes, en el pleno, ha explicado que toma esta decisión "irrevocable" "no por impulso sino por convicción y compromiso con Torrent", y ha asegurado que es "no es fruto de un pulso ni de una negociación", pues sus principios "no son moneda de cambio".

"No vengo a enfrentarme a nadie pero sí a recordar que estamos para servir y no para servirnos", ha destacado, y ha lamentado que en los últimos meses ha vivido en primera persona "cómo los intereses partidistas terminan pesando más que las necesidades reales de los vecinos". EFE