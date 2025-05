Pedro Martínez: Han sido superiores, no hemos sido todo lo competitivos que queríamos

Madrid, 4 may (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, admitió este domingo tras la derrota en la cancha del Real Madrid que su rival fue superior y aunque agradeció que su equipo no se dejara ir, lamentó que no fuera todo lo competitivo que esperaba.

"Han sido superiores, hay que felicitarles pero hay que ver la parte positiva y es que el equipo ha luchado hasta el final pero estamos tristes porque no hemos sido todo lo competitivos que nos hubiera gustado", dijo en la rueda de prensa.

El técnico señaló que lucharon lo que pudieron ante un rival al que vio mejor tanto en el inicio como en la reanudación.

"Hemos luchado lo que hemos podido, pero el Real Madrid ha sido superior a nosotros especialmente en el primero y en el tercero, nos han dominado en el rebote y en el uno contra uno y es donde nos ha costado más estar en nuestro ritmo. Al final, no hemos tenido la opción de ganar, que es lo que nos planteamos siempre como un objetivo mínimo", lamentó.

El entrenador destacó que su rival anotó demasiado fácil. "Tienen muchos jugadores de uno contra uno y nosotros no hemos sido capaces", explicó. EFE