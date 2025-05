Ignacio Garriga (Vox): "El mayor obstáculo para desalojar a Sánchez del poder es Feijóo"

Barcelona, 3 may (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado que "el mayor obstáculo actual para desalojar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del poder es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista con EFE, Garriga ha lamentado que el PP esté "permanentemente lanzando balones de oxígeno" a Sánchez, en lugar de estar "al lado de Vox, liderando la oposición por tierra mar y aire" y "marcando una distancia infinita" contra lo que considera "el peor Gobierno que han padecido los españoles desde tiempo inmemorial".

"El mayor obstáculo actual para desalojar a Sánchez del poder hoy tiene nombres y apellidos: es el señor Feijóo, es el PP", ha opinado.

La aritmética para que salga adelante una moción de censura contra Sánchez en el Congreso de los Diputados requeriría los votos favorables del PP, Vox y los siete diputados de JxCat, aunque por ahora Garriga no ve a los populares dispuestos a llevarla a cabo, ni a Junts sumándose a ellos.

"No hay moción de censura a nivel nacional porque al PP no le da la gana y porque JxCat evidentemente está muy cómodo ante un Gobierno de la nación al que está permanentemente chantajeando, no como dicen ellos para mejorar Cataluña, sino para mejorar sus bolsillos, para mejorar a sus enchufados y sus políticas ideológicas", ha afirmado.

A juicio de Garriga, el PP también ha contribuido al "asalto del Gobierno a los contrapoderes del Estado", al haber pactado con el Gobierno socialista la renovación de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o los consejeros de RTVE.

Por otra parte, los diputados autonómicos de Vox siguen siendo fundamentales para que las autonomías en las que el PP gobierna en minoría puedan disponer de presupuestos para este año, entre ellas Valencia, donde las dos formaciones ya han alcanzado un acuerdo.

Según Garriga, Aragón y Murcia "pueden ser regiones que estén en mayor disposición para llegar a un acuerdo" presupuestario con Vox, aunque todavía no ha cristalizado.

Garriga ha desgranado las demandas de Vox para poder pactar los presupuestos en diferentes autonomías: "La derogación de todas esas políticas que estén amparadas por el pacto verde europeo y que amparan la inmigración ilegal y la acogida de los menores extranjeros no acompañados", ha dicho.

También ha lanzado un dardo a la presidenta de Baleares, Magda Prohens, de quien ha dicho que "parece que tiene problemas para defender la libertad lingüística", aunque sigue tendiéndole la mano para seguir hablando.

Preguntado por su apoyo a las cuentas del gobierno de la Comunidad Valenciana, Garriga ha negado que represente "un balón de oxígeno" para el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sino que se trata de "un apoyo a los valencianos que han visto destrozados sus comercios y sus vidas" tras la dana del pasado otoño.

Sobre la continuidad de Mazón al frente del ejecutivo valenciano tras ser cuestionado por su respuesta ante la dana, Garriga ha dicho que entiende el malestar ciudadano por su "nefasta gestión", pero ha dejado claro que Vox nunca formará parte, "bajo ningún concepto, de una ecuación que pudiera facilitar un gobierno de izquierdas".

"Nosotros hemos venido no sólo a ofrecer una alternativa política, sino que tenemos el compromiso de derogar todas las políticas migratorias del PSOE, algunas que comparte con el PP, o las leyes del cambio climático, pactada por el PP y el PSOE a nivel nacional", ha remarcado Garriga. EFE

(foto) (vídeo) (audio)