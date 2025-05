Soria: "Nos estamos complicando solos la vida"

Madrid, 2 may (EFE).- David Soria, portero del Getafe, afirmó este viernes, tras perder 1-0 ante el Rayo Vallecano, que su equipo, con 39 puntos y a una victoria de probablemente asegurar la salvación, se está complicando la vida en las últimas jornadas, en las que sólo ha ganado uno de sus últimos seis encuentros.

"Llevamos cuatro derrotas seguidas, creo que son cuatro partidos sin meter gol y nos estamos complicando la vida nosotros solos. Tenemos que volver a lo que nos ha hecho fuertes, que es portería a cero y ser más contundente en el otro área. Ocasiones, las tenemos. El día del Real Madrid las tuvimos para empatar. Hoy, creo que en la primera parte hemos tenido muy claras. Al final, la primera que te llegan a balón parado, como el día del Espanyol, te hacen gol. En Primera, no perdonan", afirmó a Movistar Plus.

Preguntado por la expulsión de Djené Dakonam, dejó claro que el Getafe no puede jugar con un hombre menos continuamente.

"La necesidad te hace sacar fuerzas de donde no las hay, meter balones arriba, intentar coger alguno en una segunda jugada e intentar empatar el partido. Pero bueno, con uno menos, no podemos sufrir todas las jornadas, no estamos bien en esa faceta, no podemos acabar los últimos cuatro partidos tres con uno menos. Eso lo pagas en Primera División, con diez es muy difícil. No he hablado con Djené. No sé exactamente lo que ha pasado. Si ha dicho algo o no lo ha dicho (al árbitro)", comentó.

Por último, habló sobre la pérdida de tiempo de los recogepelotas en Vallecas y reconoció que "cada uno juega sus cartas" porque otro día puede ocurrir lo mismo en su estadio y señaló que se "encabronó en el momento" porque quería "sacar rápido" para intentar empatar el choque.

