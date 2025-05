San Miguel: "Es una responsabilidad muy grande, soy consciente"

Zaragoza, 2 may (EFE).- Rodrigo San Miguel, nuevo entrenador del Casademont Zaragoza, dijo este viernes que es "consciente" de que es una "responsabilidad muy grande" hacerse cargo del equipo las cinco últimas jornadas de la Liga Endesa.

San Miguel, que llega al banquillo rojillo en sustitución de Porfirio Fisac, el técnico que más partidos en su historia ha dirigido al equipo zaragozano, dejó claro que lo hace como "interino".

Sobre la marcha del equipo y la salida del técnico segoviano, destacó que algunos partidos se les han escapado por detalles y que se quedaron a un tiro libre de jugar la Copa del Rey. "Si en vez de 12 estuviéramos con 15 victorias esto no hubiera sucedido", apostilló.

"Soy un hombre de club y conozco perfectamente cuál es ahora mi papel", señaló, tras explicar que la noticia se produjo de manera inesperada en el transcurso del entrenamiento del jueves después del triunfo ante el Leyma Coruña.

No obstante, no dejó cerrada la puerta a seguir en el futuro: "En primer lugar me tengo que sentir dirigiendo partidos, entrenando en el día a día y asumiendo el rol. Son cosas que yo no he vivido y no he sentido y lo primero es sentirte muy cómodo".

"Tengo que sentir que lo que estoy haciendo es lo que yo quiero, que es algo que presupongo que va a pasar, por eso doy el paso adelante, porque es algo que quiero aceptar y creo que estoy capacitado para ello, pero luego me tengo que ver en pista y en el día a día", añadió.

"El club es el que tiene que tomar su decisión y puede ser que yo me haya sentido fenomenal y el club piense que hay gente mejor y más preparada que yo para llevar el equipo, pero está totalmente hablado", insistió.

San Miguel emplazó a pensar ya en el siguiente partido, este sábado ante el Baskonia, porque faltan por disputar cinco encuentros que "son importantes" con la permanencia asegurada con las 12 victorias, pero resaltó que "el club quiere clasificarse para jugar en Europa la próxima temporada y además en la mejor competición posible".

En cuanto a su labor como entrenador, San Miguel dijo que no se van a producir "cambios radicales" porque sería "contraproducente" en una plantilla que tiene "muchas cosas buenas, con jugadores de mucha calidad".

"Si acaso, debemos recuperar anímicamente a algunos jugadores y conseguir que todos aporten para que el equipo pueda sumar victorias. No esperéis que venga yo y vaya a cambiar todo porque es imposible", aseguró. EFE

