Moyano: "El equipo está enrabietado"

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 2 may (EFE).- El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, no escondió hoy la trascendencia del partido de este domingo contra el Guadalajara, un rival directo en la pelea por eludir el descenso de categoría.

“El equipo está con muchas ganas, muy enrabietado y con la mentalidad puesta al cien por cien en sacar este partido adelante para dar un paso de gigante y tener casi el objetivo cumplido de la temporada”, comentó en rueda de prensa.

Tras perder tres de sus últimos cuatro partidos, el equipo gallego ha visto como su ventaja sobre el puesto de promoción de descenso se ha reducido a solo dos puntos, los mismos que tiene de renta sobre su próximo rival.

“Esas desconexiones puntuales, de enlazar muchísimos errores seguidos, nos están lastrando muchísimo”, admitió el técnico del Frigoríficos, quien, pese a ello, está contento con el rendimiento de sus jugadores.

“Creo que el equipo da muestras de hacer muy buen balonmano durante muchísima parte del partido, quizás la gran mayoría. Pero esas pequeñas desconexiones, o a veces no tan pequeñas, es lo que nos lastra un poco todos los resultados que hemos ido teniendo. Es el año que mejor golaverage general tenemos, lo que habla de que siempre hemos estado en partido”, afirmó.

De cara al choque ante el Guadalajara, al que derrotaron en la primera vuelta, Nacho Moyano tiene claro que las opciones de victoria de los suyos pasarán por la defensa.

“Tenemos que plantearles un partido de mucho contacto, de muchísimo, muchísimo desgaste. A partir de ahí, la segunda clave será poder correr para conseguir goles fáciles de contraataque. Y en el ataque posicional justo lo opuesto, no darles a ellos muchas opciones de contraataques fáciles”, avisó. EFE

