La jueza de la dana dice que no puede verificar la imagen de Mazón entrando al Cecopi

València, 2 may (EFE).- El juzgado que instruye la causa penal sobre la dana ha rechazado realizar un informe pericial sobre la supuesta falsedad del fotograma en el que se ve al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, entrando a las 20:28 horas del 29 de octubre en el Cecopi, por considerar que no posee competencia.

"Este Juzgado no posee competencia respecto del análisis de la falsedad de esa foto, que no ha sido aportada al procedimiento, por lo que no procede acordar la pericial solicitada por un escrito particular", según dispone en un auto emitido este viernes ante la petición de un escrito particular en el que se solicitan varias cuestiones.

El auto, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, también deniega la solicitud de una acusación particular que pretendía que el juzgado propusiera al Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia que determine entre las secuelas psíquicas la posible existencia de unas patologías concretas (trastorno de estrés postraumático, estrés agudo, del estado de ánimo, de ansiedad generalizada y ansioso-depresivo), sin perjuicio de la documentación médica que los solicitantes quieran aportar.

La titular de Instrucción 3 de Catarroja recuerda que los peritos del IML están realizando ya “un examen exhaustivo y ponderado de los padecimientos o patologías de las personas sometidas a examen”.

También rechaza en esta resolución la obtención de las llamadas de emergencias efectuadas a la Policía Nacional, Guardia Civil y a policías locales del 29 de octubre al 2 de noviembre por ser reiterativo con el rechazo del oficio sobre las llamadas telefónicas al 112 los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre.

Y lo argumenta en que las llamadas esos dos primeros días "no poseen relación alguna" con el objeto de la investigación de la evitabilidad de los 228 fallecimientos y las lesiones imprudentes que tuvieron lugar el día 29. EFE