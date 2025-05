Gilsanz entiende contactos con otros técnicos: “La obligación es buscar alternativas”

A Coruña, 2 may (EFE).- El entrenador del Deportivo, Óscar Gilsanz, ha comentado este viernes que no le sorprende que la dirección deportiva que lidera Fernando Soriano haya contactado con otros técnicos de cara a la próxima temporada.

“No debo valorar cosas del mercado. No lo hago de jugadores, no lo voy a hacer de entrenadores. La obligación del club es tener siempre alternativas. En ese aspecto, tiene esa parte de que hay que prever circunstancias. No hay problema por hacerlo”, comentó en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico deportivista, que finaliza contrato el próximo 30 de junio, dijo estar centrado únicamente en el partido del próximo domingo contra el Albacete.

“No hay nada que me aparte del día a día, de tener los cinco sentidos en el Albacete. El club hace su trabajo y yo tengo que hacer el mío”, incidió Óscar Gilsanz.

El entrenador coruñés dio el salto al primer equipo desde el Fabril en la jornada 13 tras la destitución de Imanol Idiakez. Gilsanz cogió al equipo en puestos de descenso y, a falta de cinco jornadas para el final del curso, lo tiene decimosegundo con 50 puntos, diez más que el Eldense, que cierra la zona de descenso. EFE

