Feijóo señala al Gobierno porque "no ha querido negociar nada" del decreto con medidas contra los aranceles

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que el Gobierno ha sido "inflexible" y "no ha querido negociar nada" del real decreto-ley con medidas contra los aranceles aprobados por Estados Unidos que se votará la próxima semana en el Congreso.

A preguntas de los medios este viernes, tras una visita a la sede del 112 Galicia en A Estrada (Pontevedra), acompañado del presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, Feijóo ha lamentado que el Ejecutivo "no aceptó ninguna" de las propuestas que hicieron los populares por escrito "hace 23 días".

El líder de la oposición ha confirmado que "la primera y única vez" que habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue en la tarde del martes, en el marco del apagón eléctrico sufrido por la península Ibérica. Desde entonces, no han mantenido ninguna otra comunicación, tampoco sobre los aranceles, pese a que lo ha "intentado".

Dicho esto, Feijóo ha insistido en que el Gobierno "ha sido inflexible" y "no ha querido negociar nada" pese a que el PP le envió "hace más de 20 días" y "por escrito" sus propuestas. El Ejecutivo no les entregó "ninguna contrapropuesta": "Simplemente, o aceptamos lo que ellos proponen o, si no, no hay nada más que hablar".

Alberto Núñez Feijóo ha explicado que las medidas que plantea su partido son a favor "de la competitividad" y de abaratar la energía, entre ellas alargar la vida útil de las centrales nucleares, porque es "garantía de respaldo" de las renovables.

Para el líder del PP, el apagón ocurrido esta semana demostró que desmantelar estas instalaciones "es un error" y "una temeridad". A su vez, ha criticado que el Ejecutivo esté "empeñado en ir en contra de la política energética" de otros países en la Unión Europea. "El Gobierno lo inunda todo con sus prejuicios y su ideología", ha censurado.