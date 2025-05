Feijóo asegura que el Gobierno no ha querido negociar el plan contra los aranceles de EEUU

A Estrada (Pontevedra), 2 may (EFECOM).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el Gobierno "no ha querido negociar" el apoyo de su partido al plan para paliar el efecto de los aranceles de Estados Unidos, que ha sido "inflexible" y no ha respondido a sus propuestas que le presentaron por escrito.

En una visita a la sede del servicio de emergencias 112 de Galicia, Feijóo no ha dejado visos de acuerdo después de que el pasado miércoles el PP ya hubiera deslizado que sin un cambio de rumbo no apoyará el plan del Gobierno y diera por acabadas las negociaciones.

El líder del PP ha argumentado que su partido ha propuesto medidas para "abaratar el precio de la energía", como no cerrar las centrales nucleares, porque cree que hacerlo es una "temeridad" y un empeño por parte del Gobierno de ir en contra de la política energética de la UE.

Según ha lamentado, el Gobierno cierra las centrales nucleares "por una cuestión ideológica", frente a las propuestas del PP para luchar contra los aranceles, que "están basadas en la tecnología, no en la ideología", porque su partido apuesta por "mejorar la competitividad de las empresas españolas".

"Si las propuestas únicas que tiene el Gobierno son más deuda, que las empresas piden préstamos, no nos necesita para eso", ha advertido, por lo que ha instado a no echar la responsabilidad sobre el PP, ya que "el que no quiere negociar" es el Ejecutivo central, ha insistido.

Feijóo ha asegurado que "el Gobierno no ha querido negociar nada desde el primer instante y todas las propuestas del PP han sido rechazadas. Pues que el Gobierno se quede con sus propuestas. Si usted no quiere negociar, me temo que no vamos a poder llegar a ningún acuerdo", ha zanjado.

El líder del PP ha defendido que todos los dirigentes europeos con los que ha hablado durante el congreso del PPE en Valencia celebrado esta semana se han mostrado a favor de la "energía limpia y la energía verde", como son las centrales nucleares, ha señalado, por lo que no hay ningún gobierno que las esté desmantelando, salvo el español.

"Allá ellos, es su responsabilidad. Pero insisto, no es un error, es una temeridad", ha concluido a este respecto. EFECOM

