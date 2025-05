El PSOE lamenta el "mitin" de Ayuso y el veto al Gobierno central en actos del 2 de Mayo

Madrid, 2 may (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha lamentado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya decidido convertir el 2 de mayo "en un mitin del PP".

En declaraciones a La 1 de TVE, López también ha criticado que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se haya dedicado a decir a los periodistas que ningún miembro del Gobierno iba a entrar en la fiesta.

"Madrid es muy grande, Madrid es de todos, Madrid es un sitio abierto, plural, tolerante, donde la señora Ayuso monta polémicas de estas todos los días", ha dicho, en referencia a la celebración este viernes del día de la Comunidad de Madrid, el Dos de Mayo.

La celebración se realiza con un acto institucional atípico, organizado al aire libre en la Puerta del Sol, sin la tradicional parada militar y sin representación del Gobierno, que no ha sido invitado por el Ejecutivo autonómico.

El PSOE-M, a su vez, organiza una fiesta alternativa a los actos institucionales del Dos de Mayo ante el veto de la presidenta madrileña al Gobierno.

"No hay precedentes de que de una fiesta como esta se excluya al presidente del Gobierno", ha subrayado el secretario general del PSOE-M.

López ha dicho que, tras la crisis energética del lunes y todo lo que ha pasado el martes, el jefe de Gabinete de la señora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se ha dedicado a decir a los periodistas: "Por encima de mi cadáver el Gobierno va a entrar en esta fiesta".

También ha denunciado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha dedicado a mandar correos a las agrupaciones del PP para pedirle que militantes vayan a Sol.

"A mí me da mucha pena que la señora Ayuso no tenga ni un mínimo institucional, que no entienda que es la presidenta de todos los madrileños y que dedique recursos y actos institucionales como este (del Dos de Mayo) a hacer mítines contra el PSOE contra el presidente del Gobierno", ha resaltado.

En su opinión, "un presidente de la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es una fiesta abierta a todo el mundo, cuanto más abierta mejor", pero la señora Ayuso se empeña en convertirla en "un mitin del PP".

López ha garantizado que cuando haya un presidente socialista en esta Comunidad la fiesta va a ser de todos. EFE