Dos asociaciones en Níger denuncian a la francesa Orano por contaminación radiactiva

Niamey, 2 may (EFECOM).- Dos organizaciones de la sociedad civil en Arlit, en la región de Agadez en el noreste de Níger, han denunciado a la empresa francesa Orano por el riesgo contaminación radiactiva que supone el cierre y suspensión del reacondicionamiento de su mina de uranio en la zona.

Según informó este viernes a EFE Rhamar Ilatoufogl, uno de los líderes de la sociedad civil en Arlit, la denuncia fue presentada el pasado 28 de abril ante el Tribunal Superior de Arlit por la Coordinación de la Sociedad Civil y la Sinergia de la Organización de la Sociedad Civil.

Esta mina, que había cerrado el 31 de marzo de 2021 tras el agotamiento de sus recursos, estaba explotada por la filial del grupo francés, llamada Compañía Minera Atouka (Cominak), que afronta dificultades financieras en el presupuesto de 2025 por lo que decidió suspender el reacondicionamiento de la mina y el despido de grupos de trabajadores.

Según las dos organizaciones, Cominak rescindió los contratos que tenía con las empresas subcontratistas de la zona, lo que supuso "el despido por parte de estas empresas a cerca de 500 trabajadores sin poder darles indemnizaciones".

Las dos asociaciones también denuncian la suspensión de las obras de reacondicionamiento y "enterramiento de unas 20 millones de toneladas de residuos radiactivos al aire libre, lo que conlleva la existencia de una fuente muy importante de fugas a la atmósfera de radiactividad con consecuencias para la salud humana y el ecosistema".

Estas dos organizaciones consideran que el abandono de las obras podría "acarrear graves consecuencias para el medio ambiente y la calidad del agua de consumo humano en Arlit pero también y sobre todo en toda la región de Agadez (minas, grandes pozos, cuencas, etc)".

Según Ilatoufog, la audiencia está previsto para el próximo 9 de mayo.

Para el activista, el "reacondicionamiento de un yacimiento minero es una disposición reglamentaria prevista en el Código Minero de Níger. Y las acciones contenidas en esta reglamentación también están previstas en la ley marco de protección del medio ambiente de Níger».

Por tanto, no se puede aducir ningún argumento que justifique, a su juicio, la interrupción de las obras una vez comenzadas: "Cuando empezamos a rehabilitar un lugar no planteamos cuestiones económicas porque no es una acción para ahorrar dinero", sostiene.

"Basándonos en las disposiciones reglamentarias, creemos que el juez ordenará la suspensión de la decisión de Cominak y la reanudación de los trabajos", espera Ilatoufog. EFECOM