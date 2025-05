Alamany (ERC) descarta gobernar con Collboni: "No estamos donde estábamos. No hay nada"

Barcelona, 2 may (EFE).- La secretaria general de ERC y líder de los republicanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha descartado entrar en el gobierno municipal del socialista Jaume Collboni: "No estamos donde estábamos hace un año, hoy no hay nada sobre la mesa pendiente de resolver".

En declaraciones a EFE, Alamany se ha referido a las recientes elecciones internas de la federación de Barcelona de ERC, en las que ganó la candidatura liderada por Creu Camacho, que ha recibido el apoyo de críticos con la dirección del partido y que prevé consultar a las bases sobre si hay que entrar o no en el gobierno municipal de Jaume Collboni, en virtud del preacuerdo firmado el año pasado.

Esta decisión debía tomarse en el fallido congreso de ERC Barcelona de junio de 2024, que se suspendió por la superación del aforo y se aplazó "sine die".

Alamany ha descartado la posibilidad de que ERC entre ahora en el gobierno de Collboni, ya que el contexto actual es diferente al del año pasado, cuando se alcanzó el preacuerdo: "No estamos en el mismo punto".

"Es de sentido común, no estamos donde estábamos. Estamos en el ecuador del mandato. Por lo tanto, no hay nada sobre la mesa pendiente de resolver", ha indicado.

"Así creo que me he manifestado yo y otras personas implicadas también en este acuerdo, porque los acuerdos son entre dos partes", ha apostillado Alamany, en alusión a Collboni, que esta semana alejó esta posibilidad y afirmó que era partidario de "seguir gobernando como hasta ahora".

Alamany ha explicado que ya ha hablado con la nueva presidenta de ERC Barcelona, Creu Camacho, a quien ha visto con "ganas de construir, hablar de Barcelona y poco de nosotros".

"Y esta es la cuestión que más compartimos", ha destacado. EFE

(foto) (video) (audio)