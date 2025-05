Aconsejan a la afición no ir al aeropuerto de Valladolid a recibir o despedir al Barcelona

Valladolid, 2 may (EFE).- La Subdelegación del Gobierno ha recomendado este viernes a la afición no acudir al aeropuerto de Valladolid el sábado a recibir o despedir al FC Barcelona, equipo que accederá al autobús, directamente, desde la plataforma, por lo que no habrá posibilidad de ver a los jugadores.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha presidido hoy la reunión de coordinación de Seguridad de cara al partido de La Liga que enfrenta el próximo sábado, a las 21.00 horas, en el estadio José Zorrilla, al Real Valladolid con el FC Barcelona.

Ha argumentado además que las obras en el aparcamiento junto a la prohibición de estacionar en los alrededores del aeropuerto limitan notablemente las opciones de acceso, han explicado fuentes de la Subdelegación en un comunicado.

La Guardia Civil acompañará al equipo hasta el hotel, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), la Policía Nacional hará lo mismo en el traslado al estadio y también los acompañará al aeropuerto para su regreso a Barcelona.

En la reunión han participado responsables de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal, la seguridad privada y representantes del club, que han reforzado los dispositivos habituales en previsión de la afluencia masiva de público y de la concentración convocada, antes del partido, por la Federación de Peñas del Real Valladolid ante la situación actual del equipo local.

Ante la previsión de reparto de material gráfico por los manifestantes, la Subdelegación ha recordado que, posteriormente, cualquier objeto lanzado al terreno de juego -incluido papel- desde la grada puede conllevar aparejadas sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros tal y como establece la ley contra la violencia en el Deporte.

El dispositivo especial de Seguridad se activará a partir de las 18.30 horas y estará desplegado hasta el regreso del equipo visitante.

La Policía Nacional aporta efectivos de la Unidad de Intervención Policial, Unidad de Prevención y Reacción, operadores de drones, Tedax, Servicio de guías caninos, coordinador e Información.

La Guardia Civil dispondrá efectivos de su Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Cinológica (perros), Tedax, Grupo fiscal del Aeropuerto, Agrupación de Tráfico e Información. EFE