Morant y Baldoví coinciden en que la ausencia de Mazón en la Santa Faz de Alicante es una "anomalía democrática"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, han coincidido en calificar de "anomalía democrática" la ausencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Romería de la Santa Faz de Alicante 2025 al encontrarse de viaje institucional a Estados Unidos para abordar la situación de las empresas valencianas por los aranceles.

En declaraciones a los medios este jueves a las puertas de la Concatedral de San Nicolás, antes de iniciar la Peregrina, Morant ha insistido en que "hay gente que no puede estar a pie de calle", en referencia a Mazón, que "no puede estar ni siquiera en su ciudad con la gente del pueblo que gobierna, precisamente, porque el pueblo no lo quiere".

La ministra y líder de los socialistas valencianos ha insistido en que esta es una "anomalía democrática" y que no se había producido "nunca" en la Comunitat Valenciana "una crisis institucional" como esta, "por culpa de la negligencia y de la mala gestión del Consell" durante la dana del 29 de octubre, "que causó y que sigue causando tanto dolor, pero sobre todo desamparo a las víctimas".

"El 'president' ha tenido que buscar una nueva excusa para no estar en la calle, con la calle y con la gente. No quiere escuchar la voz del pueblo, un pueblo que le grita que ya está bien de mentiras y de excusas y que quiere pasar página y mirar al futuro, porque quiere recuperarse de esta crisis que fue y que es la dana", ha enfatizado Morant.

Además, se ha referido a la gestión del exjefe del Consell Ximo Puig durante la dana de 2019 en la Vega Baja: "Sabéis lo que significa tener un 'president' al frente de la emergencia y lo que significa no tenerlo, que es lo que ha pasado con Mazón".

En este sentido, ha continuado ejemplificando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ejecutivo central han estado y están "al frente" de situaciones como la "crisis" iniciada el pasado lunes tras el apagón eléctrico, que ha sido "inédita", pero que "ha tenido una respuesta responsable, diligente y eficaz" por parte de la administración estatal "y que contrasta muchísimo con lo que no hizo Mazón aquí en la Comunitat Valenciana".

Morant ha incidido en que el Gobierno está "aquí en la calle con los alicantinos celebrando la vida, pero también al pie del cañón y de las emergencias, como siempre, contrastando con aquel que no está ni se le espera".

BALDOVÍ: "SE HA INVENTADO UN VIAJE"

Por su parte, Baldoví ha remarcado la "auténtica anomalía" y "vergüenza" que, a su juicio, supone que Mazón no haya acudido a la Romería de la Santa Faz. Considera que el jefe del Consell "está huyendo" y "se ha inventado" el viaje a Estados Unidos. "Las personas normales podemos estar aquí", ha apostillado a preguntas de los medios, antes de iniciar la Peregrina, a las puertas de San Nicolás.

En esta línea, el síndic de Compromís en el parlamento valenciano ha subrayado que un 'president "que no puede estar en su ciudad en uno de sus días más importantes no merece" estar al frente de la administración autonómica.

Según Baldoví, Mazón "claramente no puede pisar la calle" y "huye de su propio pueblo". Por ello, ha continuado, "no puede seguir ni un minuto más siendo 'president' ni seguir representando a todos los alicantinos y, en definitiva, a todos los valencianos".