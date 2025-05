Morant afea al PP que "se baje de las soluciones" de los aranceles:"Les importa un bledo los problemas de los españoles"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reprochado al Partido Popular que "se baje de las soluciones" al dar por rota la negociación con el Gobierno para apoyar el decreto antiaranceles. "Les importa un bledo los problemas de los españoles".

Así se ha expresado la ministra socialista en atención a los medios de comunicación en Alicante, donde ha asistido a la manifestación del 1 de Mayo.

Morant ha querido "poner el acento" en algo que, a su parecer, "no puede pasar desapercibido": "Hace pocas semanas, con la crisis probable y el impacto que los aranceles de la imposición de la Administración Trump puede tener en nuestros sectores productivos, en los productores, en los ganaderos, en los agricultores, en nuestras empresas, en muchas empresas de aquí de Alicante, el Gobierno de España inmediatamente, de hecho el presidente se reunió con sindicatos y con empresarios y la patronal para dar una respuesta, como siempre, de protección. 14.000 millones de euros es lo que el Gobierno de España ha aprobado en un paquete de medidas".

"Y muy pronto se va a tener que aprobar ese real decreto y convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Y hace horas hemos sabido que el PP de nuevo se baja de las soluciones, que de nuevo el no va a estar a la altura de este país", ha lamentado.

Para la ministra, esta posición "claramente responde a dos cuestiones". La primera, ha dicho, es que "les importa a un bledo los problemas de los españoles, les importa nada los agricultores, los ganaderos, los sectores afectados, el sector del acero, les importa nada frente a la crisis arancelaria, igual que lo han hecho en anteriores crisis".

Y la segunda, es que "siempre defienden los intereses de los mismos y en este caso están defendiendo intereses particulares de las empresas energéticas".

"Después del apagón del lunes, sabemos, el gobierno sabe, que el sector de la energía es muy importante en nuestro país y, por tanto, la solución de las crisis siempre tiene que pasar por proteger a la ciudadanía frente a esas posibles debilidades y vulnerabilidades. Nadie puede garantizar que no ocurran cosas como el apagón, nadie puede impedir los aranceles de Trump, nadie puede impedir una pandemia, pero lo que sí que se puede hacer es responder políticamente y estar a la altura", ha espetado.

Morant ha subrayado el "contraste entre el gobierno de Pedro Sánchez, que siempre está a la altura de las crisis, siempre está a la altura protegiendo a la ciudadanía y un Partido Popular que nunca está cuando la gente los necesita".

EL PP "NUNCA ESTÁ Y MAZÓN TAMPOCO"

"El Partido Popular no estuvo para subir el salario mínimo interprofesional, el Partido Popular no estuvo para subir las pensiones, el Partido Popular no ha estado ni siquiera para aprobar ayudas para los damnificados de la dana. En definitiva, el Partido Popular nunca está. Por cierto, el señor Mazón tampoco está hoy, ni en Alicante, ni en la Comunitat Valenciana", ha hecho notar en referencia al 'president', que se encuentra de viaje institucional en Estados Unidos.

Sobre la conmemoración del 1 de Mayo, ha declarado que "el Gobierno de España va a estar en la calle, junto con la clase trabajadora, junto con los sindicatos, para defender precisamente los derechos laborales".

"Lo hemos estado haciendo durante todos estos años. Ya sabe la gente que somos el Gobierno que sube el salario mínimo interprofesional, que revaloriza las pensiones, que somos el Gobierno de la reforma laboral que ha hecho que, a día de hoy, tengamos mínimos históricos de temporalidad en nuestro país. Somos el Gobierno que, a pesar de las crisis y con las medidas de protección, ha hecho que tengamos más afiliados a la Seguridad Social que nunca en la historia, más mujeres trabajando, más jóvenes trabajando, que cuando antes, por ejemplo, nuestros científicos se iban de este país, ahora viven en nuestro país, y están aportando a esa transformación del mercado productivo y de los sectores productivos", ha reivindicado.

Y ha recordado que este es el ejecutivo que el próximo martes, en Consejo de Ministros, aprobará una ley para reducir la jornada laboral. "Así que estamos en un nuevo 1 de mayo. Hay muchas cosas y mucho trabajo todavía por hacer, pero también podemos celebrar las conquistas en los derechos de los trabajadores que han tenido lugar precisamente de la mano de gobiernos progresistas y, en este caso, del gobierno de Pedro Sánchez", ha resuelto.

En la misma línea se ha pronunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, quien ha participado en la marcha convocada en València.

"ÚLTIMA MANIFESTACIÓN DE 40 HORAS LABORALES"

"Esta probablemente sea la última manifestación del 1 de Mayo de 40 horas laborales gracias al esfuerzo de un gobierno que dirige el Partido Socialista", ha remarcado.

"Y hoy también es un día para recordarle al Partido Popular que tenía la mejor oportunidad de ponerse al lado de los trabajadores y de las trabajadoras apoyando el primer paquete de medidas que un país pone en Europa para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de los sectores más afectados por la crisis arancelaria", ha aseverado.

Sin embargo, ha censurado, el PP "va a votar en contra de esas medidas poniendo como excusa metiendo un debate que no es el debate en el que tiene que enmarcarse esta protección de los trabajadores y las trabajadoras para alargar la vida de las nucleares y para quitarle los impuestos a las energéticas".

"Esta es la política del Partido Popular. Hoy sería un buen día, el día de los trabajadores y las trabajadoras, para responderle a los españoles y a las españolas por qué vota en contra y si no que se lo pregunten al señor que ha huido a Estados Unidos para supuestamente, no se sabe muy bien qué. Pero la mejor manera de arreglar los aranceles es apoyar las medidas del Gobierno de España".

Por último, ha mostrado el apoyo del Partido Socialista a los sindicatos de clase, UGT y CCOO, que "hoy se ven amenazados por la extrema derecha y por gobiernos irresponsables que, incluso, les amenazan con quitarles las subvenciones".