La Comunidad de Madrid ve "con muchísima preocupación" la investigación y critica a un Gobierno "paralizado"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este jueves que ve "con muchísima preocupación" la investigación que está llevando a cabo el Gobierno de España, que está "paralizado", sobre el apagón generalizado de suministro eléctrico que afectó el lunes a toda España.

"Son muchas voces autorizadas las que desde hace muchísimo tiempo vienen alertando de lo que podía ser, de lo que podía ocurrir en nuestro país. Yo recuerdo en el año 2021 la propia comunidad autónoma de Madrid pidió al Gobierno central que se preparara, y lejos de prepararse, se rió de la Comunidad de Madrid", ha señalado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación desde El Álamo.

Esas medidas que puso en marcha el Gobierno regional sirvieron para los hospitales, las residencias o los centros de día "funcionaran", y que "todos los servicios que son competencia de la Comunidad de Madrid pudieran funcionar con exactitud y perfectamente".

"El Gobierno central no hizo los deberes y por desgracia nos vimos abocados a un apagón generalizado que duró prácticamente 24 horas, que puso en negro nuestro país. Tenemos un gobierno paralizado, un Gobierno en negro, que no es capaz no solamente de prever las causas de un apagón generalizado como el que se produjo, tampoco fue capaz de poner las medidas a tiempo para poder paliar las consecuencias de ese apagón", ha reprochado García Martín.