Viti asegura que Las Palmas está a gran nivel y puede ganar los cinco partidos que restan

Las Palmas de Gran Canaria, 30 abr (EFE).- El futbolista de la UD Las Palmas Viti Rozada ha asegurado este miércoles que el equipo amarillo está en disposición de ganar los cinco partidos que restan para terminar LaLiga EA Sports y lograr la permanencia, y muestra su total confianza en sacar adelante el primero de ellos, el próximo sábado ante el Valencia en el estadio de Gran Canaria.

El jugador asturiano ha defendido en conferencia de prensa que en los tres últimos encuentros han demostrado "un gran nivel", que intentarán "aprovechar" para superar al conjunto valencianista y acercarse así a la salvación.

Viti Rozada sostiene que Las Palmas estuvo "cerca de empatar en un campo complicado" como San Mamés, donde perdieron hace siete días ante el Athletic Club (1-0), y ahora se medirán a un Valencia "que no tiene nada que ver con el de la primera vuelta", porque estaba en una "situación diferente", mientras que ahora llega "en una dinámica positiva y ha hecho buenas incorporaciones", por lo que será un rival "complicado".

El extremo reconvertido a lateral derecho afirma que en el vestuario no miran los resultados de los demás equipos implicados en la lucha por la permanencia, "porque si no hacemos nuestro trabajo, no esperamos que nadie lo haga por nosotros", y reitera la "total confianza" que tienen para "hacerle frente a cualquier equipo", porque, a su juicio, tienen "capacidad para ganar los cinco partidos que restan".

De esos encuentros, tres los disputará el conjunto isleño como local, "y el equipo tiene que hacerte fuerte en su casa", por lo que pide el apoyo de los aficionados "porque ellos también tienen que jugar su partido". EFE

rg/jmr/og