Temas del día de EFE Economía del miércoles 30 de abril de 2025 (13:00 horas)

ESPAÑA PIB

Madrid - El Gobierno actualiza este miércoles el cuadro macroeconómico que acompaña al informe de seguimiento del plan fiscal que España tiene que remitir a Bruselas, después de que en febrero elevara al 2,6 % el crecimiento económico previsto para 2025, antes de que se iniciaran las tensiones comerciales globales.

(Texto) (Infografía)

- El Ministerio de Hacienda publica este miércoles los datos de déficit público de enero y febrero, a falta de las corporaciones locales, después de que el ejercicio 2024 cerrara con un déficit del 2,8 % del PIB sin contar con el impacto de la dana de Valencia. (Texto) (Infografía)

.

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - La presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, ha asegurado que "no es correcto" relacionar la elevada penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico con el apagón del lunes, que, en su opinión, no se va a repetir puesto que el sistema no ha fallado.

(Texto enviado a las 12:47 horas) (Foto) (Vídeo)

- El servicio ferroviario recupera la normalidad en España 46 horas después del apagón. (Texto enviado a las 11:33 horas)

.

ENERGÉTICAS RESULTADOS

Madrid - Las dos mayores energéticas españolas, Iberdrola y Repsol, redujeron sus resultados en el primer trimestre y mientras la eléctrica ganó algo más de 2.000 millones, un 27 por ciento menos, la petrolera sumó un beneficio de 366 millones de euros entre enero y marzo de 2025, el 62,2 % menos.

(Textos enviado a las 10:59 y 8:51 horas)

- La gestora y transportista del sistema gasista español, Enagas, mantuvo su beneficio en el primer trimestre, en torno a los 65 millones de euros. (Texto enviado a las 8:32 horas)

- También presenta resultados Redeia, matriz de Red Eléctrica, menos de 48 horas después del inédito apagón eléctrico.

.

SANTANDER RESULTADOS

Madrid - El Banco Santander ganó 3.402 millones de euros en el primer trimestre del año, un 19,3 % más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a unos ingresos por comisiones récord y menores costes, con lo que logró un nuevo récord de beneficios por cuarto trimestre consecutivo.

(Texto enviado a las 8:29 horas)

- CaixaBank cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto atribuido de 1.470 millones de euros, un 46,2 % más que en el mismo periodo de 2024, gracias a un impulso de la actividad comercial. (Texto enviado a las 7:31 horas)

- También presentan sus resultados el gestor aeroportuario Aena, la constructora Sacyr, el grupo Atresmedia, los bancos UBS, Société Générale y Crédit Agricole, la siderúrgica ArcelorMittal y los grupos automovilísticos Stellantis, Volkswagen y Mercedes-Benz, entre otros.

.

MICROSOFT RESULTADOS

Nueva York - Microsoft, una de las mayores tecnológicas globales, presenta este miércoles los resultados de los nueve primeros meses de su ejercicio, tras ganar en el primer semestre 48.775 millones de dólares, un 10 % más interanual, impulsado por la nube computacional y la inteligencia artificial (IA).

(Texto)

- El gigante estadounidense de las redes sociales Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- publica este miércoles los resultados de su primer trimestre, tras cerrar 2024 con un aumento de beneficios del 59 % e inmersa en una gran apuesta en materia de inteligencia artificial (IA). (Texto)

- La surcoreana Samsung Electronics ganó en el primer trimestre 8,22 billones de wones (5.700 millones de dólares), un 21,7 % interanual más, con una facturación récord gracias a su nuevo móvil Galaxy S25. (Texto enviado a las 4:42 horas).

.

UE PIB

Bruselas - El producto interior bruto (PIB) aumentó un 0,4 % en el área del euro y un 0,3 % en el conjunto de la Unión Europea (UE) en el primer trimestre de 2025 en comparación con el trimestre previo, según la primera estimación publicada este miércoles por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

(Texto enviado a las 11:39 horas) (Infografía)

- EEUU da a conocer el primer cálculo del PIB del primer trimestre del año, el primero desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. (Texto) (Infografía)

- La economía alemana creció un 0,2 por ciento en el primer trimestre de 2025, después de cerrar dos años en recesión. (Texto enviado a las 10:56 horas)

- El producto interior bruto (PIB) de Francia creció un 0,1 % en el primer trimestre del año, tras la caída del 0,1 % registrada en el último trimestre de 2024. (Texto enviado a las 8:57 horas)

.

GUERRA COMERCIAL

Pekín - La actividad en la industria manufacturera de China sufrió un frenazo en abril, mes en el que se recrudecieron las tensiones comerciales con Estados Unidos, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) que publicó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

(Texto enviado a las 7:58 horas)

- Las tierras raras y las restricciones impuestas por China a la exportación siguen en el centro del pulso geopolítico y económico que mantienen Pekín y Washington. (Texto enviado a las 8:53 horas)

.

SANTANA MOTOR

Pekín - La firma española Santana Motors anunció este miércoles un acuerdo estratégico con la compañía china Anhui Coronet Tech y con Zhengzhou Nissan, filial de la japonesa Nissan, para iniciar la producción de vehículos todoterreno en la planta de Linares (Jaén), cerrada tras la salida de Nissan en 2021.

(Texto enviado a las 12:14 horas)

.

BBVA SABADELL

Madrid - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vuelve a reunirse este miércoles para tratar de aprobar el dictamen sobre la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Sabadell, que dejará la decisión final en manos del Gobierno, que puede imponer nuevas condiciones.

(Texto)

.

EURÍBOR ABRIL

Madrid - El euríbor a un año, el indicador más utilizado en España para calcular las cuotas de las hipotecas a interés variable, bajará nuevamente en abril, y lo hará con fuerza, hasta situarse en el entorno del 2,15 %, desde el 2,398 % con el que cerró marzo.

(Texto) (Infografía)

.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría terminar abril con algunas ganancias después de vivir un mes marcado por el terremoto arancelario y las grandes pérdidas de la primera semana, que se fueron moderando en cuanto Donald Trump comenzó a recular de sus primeras intenciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EFECOM

emm/vnz/apc

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245