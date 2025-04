Tebas reacciona a denuncia de Rubiales: "A los que sueñan con aniquilarme, no lo lograrán"

Madrid, 30 abr (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió este miércoles a la denuncia que presentó ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y afirmó que los que sueñan con aniquilarle "no lo lograrán".

El CSD confirmó a EFE que estudia el posible traslado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de una denuncia de Rubiales contra Tebas por abuso de autoridad en infracción de ley y en la que solicita contra el presidente de LaLiga la apertura de un expediente disciplinario y que le suspenda de forma cautelar por supuestas infracciones muy graves.

"El mundo al revés. Rubi. El investigado por corrupción. El que mandaba seguir con detectives a sus adversarios. El que viajaba a Nueva York con su 'novia' mientras decía que iba a la ONU. El de las 'paellas amigas' en reuniones de ejecutivos de la RFEF. Ese... ahora me denuncia", escribió Tebas en su cuenta de la red social X.

"¿La base? Una grabación realizada por Migue García "Graba" el 28 de mayo de 2022. Una grabación de la que 'solo' se han publicado fragmentos descontextualizados -para fabricar titulares y relatos- pero jamás el contenido íntegro. Ni siquiera los 'portaCOCES' (sic) habituales de Rubiales se atreven, y eso que tienen la grabación completa. Por algo será", añade.

"Lo que sí se ha hecho con esa grabación es aportarla, hace meses, íntegra al Juzgado de Instrucción de Majadahonda, que investiga precisamente a Rubiales. En ella se relatan episodios de corrupción muy graves, no sólo dentro de la RFEF, que implican a varias personas... Incluida alguna con un papel clave en los conflictos entre la RFEF y LaLiga. Esperemos que el CSD, en ese estudio 'minucioso' previo al traslado al TAD, escucha toda la grabación", apunta.

"Y si no la tiene, que la solicite al juzgado. Y si la tiene, que saque las conclusiones correctas. En fin, a los que sueñan con 'aniquilarme', no lo lograrán. Y no vendáis la piel del oso antes de cazarlo", culmina.

El escrito de Rubiales, según explicaron a EFE fuentes del CSD, está en fase de estudio, ya que siempre que este organismo recibe una denuncia procede a hacer un análisis de carácter jurídico, en base a un protocolo, para determinar si reúne o no los requisitos para su elevación al TAD.

Los hechos denunciados por Rubiales se refieren a una reunión celebrada en mayo de 2022 entre Javier Tebas, Gerardo González Otero y Miguel García Caba, cuando era vicesecretario general de la RFEF, en la que el presidente de LaLiga ofreció al último un precontrato, con un sueldo cercano a los 150.000 euros anuales, según unos audios publicados entonces.

También le habría solicitado que accediera a los servidores informáticos de la RFEF para proporcionar información confidencial de la RFEF y del Real Madrid, hechos que según la denuncia son manifiestamente contrarios a la Ley del Deporte y configuran un incumplimiento muy grave por el claro abuso de autoridad que supone y por el intento de soborno, de acuerdo a lo que publica El Español.

La denuncia señala también que las intenciones de Tebas iban más allá del interés informativo y pretendía perjudicar la imagen de Rubiales y debilitar su posición institucional y comercial, especialmente en el contexto de la disputa entre la RFEF y LaLiga por el control de los derechos audiovisuales del fútbol español.

El pasado día 10 el TAD abrió un expediente sancionador a Javier Tebas tras recibir una denuncia presentada por el Real Madrid, por una posible infracción de no guardar el secreto de las deliberaciones de la Asamblea del organismo.

El TAD, que dispone de un plazo de tres meses para resolver el expediente, inició el procedimiento al apreciar indicios racionales de la comisión de una posible infracción de vulnerar el derecho de confidencialidad y, por lo tanto, el artículo 19 de los Estatutos del colectivo de clubes, cuando se publicaron en las redes sociales el voto del Real Madrid en una encuesta secreta sobre el arbitraje. EFE